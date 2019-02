Ziggo maakt eind aan analoge kabeltelevisie in Gelderland

Een groot deel van Gelderland gaat in de nacht van 15 op 16 april over van analoge naar digitale kabeltelevisie. Andere regio's in het land hebben de overstap al gemaakt.

'Het aantal mensen dat nog analoog tv kijkt, is de laatste jaren flink afgenomen', zegt directeur Jeroen Hoencamp van VodafoneZiggo. 'Het analoge tv-signaal gaat daarom stoppen. Dan leveren we al onze klanten digitale kabel-tv, via dezelfde kabel.'

De omschakeling geldt nog niet meteen voor heel Gelderland. De analoge afschakeling vindt plaats in de driehoek tussen Apeldoorn-Heerde, Ede-Wageningen en Winterswijk. Op het gebied van radio verandert er voorlopig niets.

Klanten worden via een brief of e-mail verder geïnformeerd. Ook zet Ziggo extra monteurs in om eventueel hulp te bieden.

Meer informatie over hoe je Omroep Gelderland kunt ontvangen is te vinden via onze kanaalwijzer.