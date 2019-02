Wolf heeft het nog niet op Veluwse schapen gemunt

De wolven laten vooralsnog de schapen op de Veluwe met rust. Dat zeggen onderzoekers van de Wageningen Universiteit. Wel is in januari een door wolven aangevreten edelhertkalf aangetroffen.

De resten van dat kalf van zestig kilo werden gevonden in boswachterij Ugchelen-Hoenderloo. 'Meestal blijft er weinig achter van wilde prooidieren', zegt onderzoeker Hugh Jansman van de Wageningen Universiteit.

Niet eerder restant prooi gevonden

Het is voor het eerst dat er een zogenoemd prooirestant is gevonden op de Veluwe. De onderzoekers wisten op basis van resten in wolvenkeutels al wel dat de wolven in het gebied vooral hoefdieren eten.

Jansman verrichte sectie op het kalf en nam dna-monsters voor analyse. Zo kon hij precies aanwijzen welke wolf verantwoordelijk was voor het doden van het edelhertkalf. 'Het bevestigde de vermoedens dat het dier gedood is door wolvin GW960f.'

Vierde wolf terug naar Duitsland

Die wolvin is een van drie wolven die op dit moment door het Gelderse natuurgebied zwerven. Eerder was er sprake van een vierde wolf in Overijssel. Die is inmiddels teruggekeerd naar Duitsland.

Eerder werd bekend dat de wolf zich definitief op de Veluwe heeft gevestigd.

