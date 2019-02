Barneveld vervangt vervuilde grond door schone grond

De stof werd getraceerd na onderzoek van de gemeente naar de kwaliteit van de grond. De afgelopen maanden was naar aanleiding van een uitzending van onderzoeksprogramma Zembla onrust ontstaan in de gemeente. Uit de uitzending bleek dat vervuilde grond was gestort in nieuwbouwwijken.

De uitzending veroorzaakte veel commotie onder inwoners van Barneveld. Ze eisten dat de gemeente onderzoek zou doen naar de kwaliteit van de toegepaste grond. De gemeente nam onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV in de arm. Dit bureau deed uitgebreid onderzoek naar de 10.000 ton grond die verdacht was. Hieruit bleek onlangs volgens de gemeente dat 99 van de 100 monsters schoon waren.

Niet op andere plekken

Het ene monster waarin styreen werd gevonden is nader onderzocht. De giftige stof werd aangetroffen onder de straat Ternate. De gemeente trof de stof niet op andere plekken aan.

Uit het onderzoek van RoyalHaskoningDHV blijkt dat de waarde van de styreen zeven keer hoger is dan toegestaan voor het toepassen van zand in een woonwijk. Volgens de gemeente is er echter geen sprake van gezondheidsrisico's. Als geruststelling voor de bewoners vervangt de gemeente wel het zand.

De gemeente heeft ook het grondwater laten onderzoeken, maar hierbij is geen styreen gevonden.

'We kunnen nog geen conclusies trekken'

Ongeruste bewoners hebben zich afgelopen maanden verenigd in de Stichting Bewonersbelangen Onderzoek Bouwgrond. De groep van zo'n 100 bewoners voelt zich niet gehoord door de gemeente en wil eigen onderzoek gaan doen. Zij willen onder andere gedeputeerde Bieze van de provincie, de gemeente en Vink via de rechter laten horen om de waarheid boven tafel te krijgen over de kwestie.

Woordvoerder Eric Groen zegt in een reactie namens de bewoners blij te zijn dat de vervuilde grond vervangen gaat worden. 'Maar we kunnen pas verdere conclusies trekken als we het volledige rapport in handen hebben en als de herkomst van de vervuilde grond boven tafel komt.' Barneveld verwacht dat het rapport over twee weken openbaar wordt.

'Provincie moet druk zetten op Vink'

De gemeente heeft inmiddels gerechtelijke stappen aangekondigd om afvalverwerkingsbedrijf Vink te dwingen om helderheid te geven over de herkomst van de grond. Vink leverde de grond nadat het bedrijf de partij grond had gereinigd, maar weigert al maanden te zeggen waar de grond voor reiniging vandaan kwam. Dit is van belang voor de bewoners, omdat dan pas duidelijk wordt of op alle mogelijke vervuilde stoffen getest is.

De gemeente zegt dat provincie Gelderland inmiddels is ingeschakeld om druk te zetten op Vink om de informatie vrij te geven.

