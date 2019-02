Danny Hoekman en Freek Jansen in De Week van Gelderland

Hoekman zal zijn focus vooral richten op NEC. Hij brak in de jaren '80 door bij de Nijmeegse club als linksbuiten. Vervolgens maakte hij een transfer naar Roda JC en leek hij op weg naar Oranje, toen een zware knieblessure alles leek te verpesten. Na een lange revalidatie keerde Hoekman toch terug en speelde hij nog voor onder meer ADO Den Haag, Manchester City en sloot hij zijn carrière af bij NEC. Daarna werd hij trainer in diverse landen en in 2016 keerde de Nijmegenaar als technisch manager terug naar de club van zijn dromen, NEC. Dat werd een desillusie. Na enkele maanden werd hij uit zijn functie gezet en bleef hij nog wel actief als adviseur, maar na en kritisch interview besloot de club geen gebruik meer te maken van zijn adviezen. Hoekman wacht nu op een nieuwe interessante uitdaging in het voetbal.

Journalist Freek Jansen werkt al jarenlang voor Voetbal International. Hij heeft het Nederlands Elftal en Ajax in zijn pakket. Maar de in Duiven geboren journalist heeft vooral een zwak voor De Graafschap. Hij zit sinds enkele maanden in de klankbordgroep van de club, die technisch advies geeft. Jansen zal zijn licht laten schijnen over de Superboeren, die proberen om in de eredivisie te blijven, maar de pech hebben dat de concurrentie telkens punten blijft pakken. Ook gaat hij in op het contract van trainer Henk de Jong en de rol van technisch manager Peter Hofstede.

De Week van Gelderland begint op TV om 17.20 uur en wordt ieder uur herhaald. De voetbalgasten zijn op radio te horen vanaf 17.10 uur.