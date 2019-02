Winterswijk incasseert 'zure appel' en haalt bedrijven van terrein Dennenoord

Op het voormalig woonwagenkamp zitten nog drie recyclingbedrijven, Bartelds, Van de Biggelaar en Verhaegh Trading. De laatste is verreweg het grootst. Vroeger zaten er meer bedrijven, maar deze zijn in de loop der jaren allemaal vertrokken. De sloop en recycle activiteiten passen eigenlijk niet binnen het bestemmingsplan, maar de gemeente stond zelf jaren geleden de bedrijven toe zich hier te vestigen. De omgeving ervaart veel overlast van de bedrijven, onder andere geluidsoverlast.

Alleen maar verliezers

De oude coalitie wilde eerder het terrein herverkavelen. Daardoor zouden de bedrijven verder naar voren komen op het terrein en zouden ze zo verder van de bebouwing af komen te liggen. Dit moest tot minder overlast leiden. Maar in de nieuwe coalitie die onlangs aantrad, is de opvatting anders. 'We hebben er geen zin meer in, we willen er vanaf. Dit is de bekende zure appel', stelde fractievoorzitter Henk Jan Tannemaat van Winterwijks Belang (WB). 'Als we dit niet oplossen houden we alleen maar verliezers. Niet alleen de familie Verhaegh, maar ook de buurt en de recreatiebedrijven bij het Hilgelo.'

Uiteindelijk kreeg de nieuwe coalitie - Winterswijks Belang, VVD, GroenLinks en PvdA - ook D66 mee. Alleen het CDA, dat de stekker uit de vorige coalitie met WB trok en met zeven zetels de grootste fractie in de Winterswijkse raad is, stemde tegen. 'Dit kost enorm veel gemeenschapsgeld voor de verplaatsing van één bedrijf', verklaarde CDA-fractievoorzitter Wim Wassink, daarmee doelend op Verhaegh Trading als het veel grotere bedrijf dan de overige twee recyclingbedrijfjes.

7 miljoen euro

Hoeveel de verhuizing van de bedrijven Verhaegh Trading, Bartelds en Van de Biggelaar precies kost bleef onvermeld bij de raadsvergadering, maar het zou gaan om ruim 7 miljoen euro. Vorig jaar koos de raad nog voor het plan van de herverkaveling omdat de Provincie niet bereid was tot het mee betalen van de helft van de saneringskosten.

Er gaat zes maanden worden uitgetrokken om met Verhaegh Trading tot een akkoord te komen over de voorwaarden en financiële afwikkeling voor het vertrek van het bedrijf van het voormalige woonwagenkamp. Verhaegh staat in ieder geval positief tegenover deze oplossing omdat ze op de huidige locatie niet goed verder konden met hun bedrijf. Ze hebben de voorkeur voor een nieuwe plek in Winterswijk, al wordt een verhuizing naar regionaal bedrijventerrein De Laarberg in Groenlo ook niet uitgesloten.

Groenlo heeft niet de voorkeur

'Het liefst blijven we in Winterswijk, maar de industriegrond voor zware industrie is op. Daarom sluiten we Groenlo niet bij voorbaat uit, maar dat heeft niet onze voorkeur", verklaarde Jan Verhaegh woensdagavond na de raadsvergadering in Winterswijk.

Vader Bernard Verhaegh was tevreden met de uitkomst: 'Dit zorgt voor rust. We zijn hier al vijftien jaar mee bezig.' Zijn zoon Jan was vooral blij dat het bedrijf eindelijk vooruit kan kijken, 'want dit is slopend.'

