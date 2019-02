Nieuwe coalitie Winterswijk incasseert 'zure appel' en saneert Dennenoord

Dat betekent in de praktijk dat er zes maanden voor worden uitgetrokken om met Verhaegh Trading financieel tot een vergelijk te komen over het vertrek van het recyclingbedrijf van het voormalige woonwagenkamp. De voorkeur van Verhaegh gaat uit naar een plek in Winterswijk, al wordt een verhuizing naar regionaal bedrijventerrein De Laarberg in Groenlo ook niet uitgesloten.

Groenlo niet voorkeur

'Het liefst blijven we in Winterswijk, maar de industriegrond voor zware industrie is op. Daarom sluiten we Groenlo niet bij voorbaat uit, maar dat heeft niet onze voorkeur", verklaarde Jan Verhaegh woensdagavond na de raadsvergadering in Winterswijk.

Hoeveel de verhuizing van de bedrijven Verhaegh Trading, Bartelds en Van de Biggelaar kost bleef onvermeld, maar het zou gaan om ruim 7 miljoen euro. Vorig jaar besloot de raad om die reden voor herverkaveling van bedrijventerrein Dennenoord te kiezen in plaats van sanering, omdat de Provincie Gelderland niet bereid was tot cofinanciering van 50 procent van de kosten.

Alleen maar verliezers

'Maar we hebben er geen zin meer in, we willen er vanaf. Dit is de bekende zure appel', stelde fractievoorzitter Henk Jan Tannemaat van WB. 'Als we dit niet oplossen houden we alleen maar verliezers. Niet alleen de familie Verhaegh maar ook de buurt en de recreatiebedrijven bij het Hilgelo.'

Uiteindelijk kreeg de nieuwe coalitie ook D66 mee. Alleen het CDA, dat de stekker uit de vorige coalitie met WB trok en met zeven zetels de grootste fractie in de Winterswijkse raad is, stemde tegen. 'Dit kost enorm veel gemeenschapsgeld voor de verplaatsing van één bedrijf', verklaarde CDA-fractievoorzitter Wim Wassink.

Bernard Verhaegh was tevreden met de uitkomst: 'Dit zorgt voor rust. We zijn hier al vijftien jaar mee bezig.' Zijn zoon Jan was vooral blij dat het bedrijf eindelijk vooruit kan kijken, 'want dit is slopend.'

