Marcouch zit niet te wachten op terugkeerders IS

Syriëganger Yago R. is niet 'welkom' in Arnhem. 'Wel hebben we ons aan de grondwet en onze rechtstaat te houden.' Burgemeester Ahmed Marcouch maakte woensdag tijdens de raadsvergadering duidelijk zijn juridische mogelijkheden te willen benutten om te voorkomen dat terugkeerders uit IS-gebied naar Arnhem komen.

'Ik zit niet te wachten op terugkeerders. Bovendien is deze persoon bij verstek veroordeeld dus moet hij bij terugkomst de gevangenis in', aldus Marcouch. Dit naar aanleiding van publicaties in de Gelderlander waar fractievoorzitter Gerrie Elfrink (SP) woensdagavond vragen over stelde. Marcouch: 'De term welkom is dan ook niet gepast.'

'Onze rechtstaat onderscheidt ons'

'We zullen er bovenop zitten. maar moeten wel onze grondwet en rechtstaat in acht nemen. Daarmee onderscheiden we ons juist van partijen als de Islamitische Staat', zei Marcouch. 'De mogelijkheden tot gebiedsverboden zijn vaak beperkt. We kunnen ons in Nederland nu eenmaal vestigen in de woonplaats die we willen.'

Elfrink toonde zich niet tevreden met de beantwoording. Hij denkt dat de burgemeester meer kan doen en kondigde een motie aan om hem op te dragen de komst van Yago R. naar Arnhem te voorkomen door vier stappen te volgen.

Volgens Elfrink moet de burgemeester eerst in contact treden met de reclassering, vervolgens zijn bestuurlijke bevoegdheden als burgemeester inzetten en mochten deze niet afdoende zijn bij de minister om meer bevoegdheden vragen. Als dit niet werkt zou de burgemeester Yago R. moeten vragen op vrijwillige basis niet terug te keren naar Arnhem.

'Al genoeg problemen met radicalisering'

Elfrink: 'Islamitische Staat is verantwoordelijk voor de meest beestachtige gruweldaden. Ook na het uitzitten van zijn straf is deze man niet welkom in Arnhem. We kunnen zo'n figuur er niet bij hebben. In Arnhem zijn al genoeg problemen met radicalisering.'