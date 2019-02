Jongerencentrum Willemeen krijgt kans om huidige vorm te behouden

Willemeen in Arnhem kan mogelijk toch in zijn huidige opzet blijven voortbestaan. Het collegebesluit om de cultuursubsidie aan een andere organisator toe te kennen is daarmee teruggedraaid. Het jongerencentrum krijgt nu alsnog de kans om zijn plannen in te dienen. Dit tot tevredenheid van de vele vrijwilligers van Willemeen die woensdag op de raadsvergadering waren afgekomen.

door Huibert Veth

Willemeen kan de huidige combinatie van cultuur en welzijn mogelijk toch behouden. Het college maakte eerder bekend het culturele deel van de subsidie bij de huidige opdrachtnemer Rijnstad weg te halen. Dit leidde tot protesten bij vrijwilligers, cultuurmakers, bezoekers en politiek. Willemeen krijgt nu de kans om voor 1 oktober met een plan te komen om het huidige unieke karakter te behouden, zo besloot de gemeenteraad woensdagavond unaniem.

Willemeen is een begrip in Arnhem volgens fractievoorzitter Eric Greving (PvdA). 'De verbinding van welzijn en cultuur is uniek en mag niet verloren gaan. Heel veel jongeren hebben hier hun plek waar ze zich kunnen ontwikkelen en zichzelf kunnen zijn.'

'Ik voelde me thuis'

Vrijwilliger Senna, 15 jaar, vertelt dat Willemeen een perfecte plek voor hem is. 'Ik was anders dan de rest. Zelfs zonder keeper kon ik nog geen bal in het doel krijgen. Bij Willemeen voelde ik me thuis. Je leert er dat het niet erg is om wat stoms te doen en fouten te maken, daar krijg je de tijd voor.'

'Het is een plek waar jongeren die niet passen binnen de mainstream een plek vinden. Bij een andere organisatie zullen veel vrijwilligers stoppen. Ik ben bang dat het dan een ander soort mensen aan zal trekken.'

'Lastig te bereiken doelgroep'

'Willemeen vervult een belangrijke functie voor een lastig te bereiken doelgroep', aldus fractievoorzitter Sabine Andeweg (D66). 'Het is een stedelijk jongerencentrum en een poppodium voor subculturen, gericht op preventief tiener- en jongerenwerk. Het poppodium en de popactiviteiten worden als middel ingezet om welzijnsdoelen te bereiken. Rijnstad en Willemeen moeten de ruimte krijgen om hun culturele ambities door te ontwikkelen.'

