Raad van State kijkt opnieuw naar plannen biovergister Varsseveld

Honderd boeren zijn al twaalf jaar met de plannen bezig. Met de biogasinstallatie willen ze jaarlijks 95.000 ton mest verwerken tot gas. Jaren geleden kregen ze daarvoor een omgevingsvergunning. Maar omdat de initiatiefnemers de plannen hebben gewijzigd kon er opnieuw bezwaar worden aangetekend.

De wijzigingen houden in dat nieuwe technische installaties worden gebouwd en dat de indeling van de gebouwen wordt veranderd. De rechtbank oordeelde in september 2018 echter dat de buurtbewoner geen belanghebbende is bij de omgevingsvergunning.

'Tijdens de zitting van vandaag ging het er ook een tijd over of ze nu wel of niet belanghebbende is', zegt Henk Rougoor van de Coöperatie Achterhoek Groen Gas (AGroGas). Rougoor is met een goed gevoel weggereden uit Den Haag. 'Maar je moet een slag om de arm houden, want je weet het nooit!'

De Raad van State neemt binnen zes weken een besluit. Als het bezwaar van tafel wordt geveegd dan gaat de schop na de zomer de grond in.

