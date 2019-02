Regio Achterhoek start nieuw inwonerspanel

Regio Achterhoek is sinds woensdag een nieuw inwonerspanel gestart. Onder de naam van Achterhoek Spreekt kunnen inwoners en ondernemers in de regio twee keer per jaar meedoen aan een onderzoek over de toekomst van de Achterhoek.

De uitkomsten worden onder meer gebruikt in de overleggen van de Achterhoek Board, Achterhoek Raad en zes Achterhoek Thematafels. De onderwerpen die aan bod komen in de onderzoeken zijn gericht op leeftijd. Zo zullen er vragen worden gesteld over wonen en werken, zorg en onderwijs, verkeer en vervoer, duurzaamheid en samenleven. Het eerste onderzoek is woensdag direct van start gegaan.



Iedereen die woont en/of werkt in de Achterhoek en ouder is dan zestien jaar kan zich kosteloos opgeven voor het panel. Eenmaal geregistreerd ontvang het lid twee keer per jaar een vragenlijst per e-mail. Deelname is ongedwongen en leden die de vragenlijst hebben ingevuld, krijgen na de evaluatie terugkoppeling met de belangrijkste uitkomsten en de te nemen vervolgstappen.