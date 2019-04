Arnhem wil zorgbuurthuizen voor ouderen

door Huibert Veth

'De verzorgingshuizen zijn afgeschaft en het idee was dat mensen liever thuis wilden wonen', aldus SP-raadslid Sarah Dobbe die het initiatief nam voor de motie. 'Het was gewoon een bezuinigingsoperatie. Ongeveer 70.000 mensen werden ontslagen.'

'Ouderen missen verzorgingshuis'

'Na het sluiten van de verzorgingshuizen werd duidelijk dat veel ouderen helemaal niet thuis wilden of konden blijven wonen', vervolgt Dobbe. 'Eén op de vijf ouderen geeft aan zo beschut te willen wonen als in het verzorgingshuis en dus is het zorgbuurthuis ontstaan als alternatief voor deze ouderen.'

'Partners mogen samenwonen'

Het zorgbuurthuis is ingericht op wijkniveau, zodat mensen hun eigen vertrouwde netwerk kunnen behouden en ook mantelzorgers en familie in de buurt hebben, legt Dobbe uit. 'Partners mogen samenwonen, ook als de één zorg nodig heeft en de ander niet. Het is toch verschrikkelijk als je al dertig jaar getrouwd bent en dan gedwongen gescheiden wordt omdat één van de twee zorg nodig heeft.'

Bekijk hier de reactie van raadslid Sarah Dobbe (SP). De tekst loopt door onder de video.

Er zijn al veel kleinschalige initiatieven die op het zorgbuurthuis lijken, zegt het raadslid. 'Deze zijn vaak alleen toegankelijk voor mensen met geld. Het zorgbuurthuis moet gefinancierd worden vanuit het Rijk. Minister De Jonge van Volksgezondheid heeft het initiatief omarmd en er is geld beschikbaar voor de opstart.'

'Mogelijk hoge kosten'

Het voorstel is unaniem aangenomen. Wethouder Roeland van der Zee noemde de lovende woorden van de fracties voor het plan terecht. Wel gaf hij aan dat juist de kleinschaligheid tot hoge kosten kan leiden. Een voorwaarde is volgens Van der Zee dat er zorgaanbieders in de stad zijn die het initiatief willen nemen. Het Arnhemse college moet de plannen voor de zomer uitwerken en delen met de gemeenteraad.