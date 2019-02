Oorzaak kapotte Oude IJsselbrug Zutphen was mogelijk aanpassing in 2017

Het contragewicht, een groot en zwaar blok, is het gewicht dat nodig is om de brug open en dicht te laten gaan voor de scheepvaart. Het hefportaal is het deel van brug waar het contragewicht in hangt en hieraan is dus schade ontstaan.

Hoe dit heeft kunnen gebeuren onderzoeken de gemeente en de aannemer van de brug nog. 'Als je iets verandert aan een bestaande brug - dat hebben we in 2017 gedaan - dan gaat de brug zich daarna zetten. De constructie reageert op een verandering. Mogelijk heeft het hiermee te maken, maar dat onderzoeken we nog.'

Extra toezicht

'Het probleem is voor nu verholpen en het hefdeel werkt gewoon weer', meldt de gemeente verder. Woensdagochtend om 08.00 uur ging de brug weer voor het eerst open voor de scheepvaart, het verkeer kon er een uur eerder weer gebruik van maken. 'De komende weken monitoren we de brug en bekijken we of en welke aanpassing nodig is, samen met de aannemer van de brug.'

