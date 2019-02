Wie hangt er een nestkastje in Brummen?

'Vorig jaar hingen er zestig kastjes in de eiken bij het gemeentehuis. Ruim twee derde van die kastjes was bezet. Een geslaagd experiment, want er was op vijftig procent gerekend. De mezen zijn een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups, dus hoefde de gemeente minder te doen tegen de overlast van de rups. Tóch is nu uit bezuinigingen gezegd dat de kastjes dit jaar niet worden opgehangen', legt fractievoorzitter Hennie Beelen van GroenLinks in Brummen uit.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Rupsoverlast bleef groot

Volgens een woordvoerder van de gemeente klopt het dat de kastjes inderdaad goed bezet waren. Woordvoerder Van Dijk: 'De pilot voldeed aan de eerste verwachtingen maar de overlast van de eikenprocessierups was desondanks groot. Uiteindelijk heeft de gemeente nog 6000 nesten weg laten zuigen. Daarom kiezen we nu tóch voor alleen wegzuigen. Dat is niet per se een bezuiniging maar een efficiënte werkwijze'.

Adopteer een kastje

GroenLinks meent dat de gemeente door het ophangen van de kastjes juist laat zien biodiversiteit serieus te nemen en bij te dragen aan een duurzame samenleving. Daarom heeft de fractie nu besloten het zelf te gaan regelen.

'Mensen kunnen voor tien euro een kastje adopteren, wij hangen ze dan op en zo zorgen we er samen voor. We hopen dat de gemeente het aantal geadopteerde kastjes gaat verdubbelen', zegt fractievoorzitter Beelen. Burgemeester Alex van Hedel kreeg donderdagochtend het eerste kastje ter adoptie aangeboden.

De mezenkastjes komen van de organisatie Mees en Rups. Die laat ze maken door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.