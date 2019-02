Weten wat je moet doen bij een waterstoring, dankzij de meterkastkaart

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) gaat een meterkastkaart verspreiden om inwoners beter voor te bereiden op uitval van stroom, gas of water. Aanleiding is een onderzoek naar hoe mensen omgaan met bijvoorbeeld stroomuitval.

De belangrijkste reden voor het onderzoek was het incident met de Apache-helikopter in 2017 waarbij in Buren in hoogspanningsmast geraakt werd. Daardoor zaten 25.000 huishoudens lange tijd zonder stroom.

De veiligheidsregio heeft nu een speciale meterkastkaart ontwikkeld met de belangrijkste informatie rondom de uitval van stroom, gas en water. Uit het onderzoek bleek dat inwoners het prettig vinden om informatie te krijgen via websites en sociale media maar ook via een flyer. Daardoor weten ze ook wat ze moeten doen als er geen internet is.

Op de speciaal ontwikkelde meterkastkaart staan belangrijke telefoonnummers, instructies over wat inwoners moeten doen tijdens een uitval en een overzicht van kanalen waar inwoners informatie kunnen vinden. Ook staat er een checklist op voor een noodpakket.

Naast de grote stroomstoring in 2017 was ook de drinkwaterverontreiniging in Geldermalsen afgelopen zomer aanleiding voor het onderzoek. Wat opviel was dat zowel bij de stroomstoring als bij de drinkwaterverontreiniging mensen de informatievoorziening onvoldoende vonden.

Volgens de veiligheidsregio is er bij veel mensen nog winst te behalen bij het noodpakket. Een aantal spullen uit dat noodpakket, zoals een zaklamp, gereedschapskist en kaarsen, hebben de meeste mensen wel in huis. Minder vaak hebben mensen een radio op batterijen, flessen drinkwater en kopieën van belangrijke papieren in huis.