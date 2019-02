Toekomstige snelfietsroute Arnhem-Nijmegen voldoet niet aan regels

Geplande fietspaden in de spoortunnel aan de Rijksweg Noord in Elst voldoen niet aan landelijke afspraken die hierover zijn gemaakt. De paden zijn onderdeel van een toekomstige snelfietsroute tussen Arnhem en Nijmegen en zijn volgens deskundigen niet breed genoeg.

door Thomas Overdijk

In het bestemmingsplan is een en ander niet goed uitgedacht, zo blijkt. Want de fietspaden kunnen, als deze niet breed genoeg zijn, voor problemen gaan zorgen.

Hoeveel fietsers?

Het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechnie (CROW) heeft een landelijke norm opgesteld voor het bouwen van fietspaden, maar die worden in plan niet gehanteerd.

Volgens de zogenoemde spitsintensiteit is er een verhouding tussen het aantal fietser dat per uur tijdens de spits over een fietspad rijdt en de breedte van dit pad.

Het CROW zegt dat een fietspad met een spitsintensiteit van 0 tot 150 minimaal 2 meter breed moet zijn. Zijn het er meer dan 150, dan moet dit 2 tot 3 meter zijn.

'Dit is genoeg'

De norm van is in 2017 wel verwerkt in het fietsbeleid van de gemeente Overbetuwe. Daarin wordt zelfs gesteld dat fietspaden met 150 of meer fietsers per uur in de spits het liefst 3 meter breed moeten worden gebouwd.

De fietspaden die gebouwd worden in de spoortunnel Rijksweg Noord zullen tijdens de spits tussen de 140 en 195 fietsers zien. Het college zegt daarover dat het er ongeveer 150 zijn, dus een pad van 2 meter breed moet genoeg zijn.

'Alleen maar meer'

Maar er is ook nog de 'schrikstrook' of 'waarschuwingsstrook', waardoor een halve meter van het fietspad moet worden afgetrokken. Uiteindelijk houdt de gemeente dus een pad over van 1,5 meter breed. En dat is te smal.

Hanno Krijgsman, GroenLinks: 'Als je het gemiddelde van 140 en 195 fietsers pakt, kom je afgerond op 170 uit en niet op 150. De verwachtingen zijn dat er in de toekomst alleen maar meer fietsverkeer bijkomt. Misschien worden het er dan wel 200 per uur. Daar wordt nu gewoon geen rekening mee gehouden.'

Afgewezen

GroenLinks en PvdA vroegen tijdens de raadvergadering dinsdagavond het bestemmingsplan aan te passen, zodat de paden voldoen aan de landelijke normen van het CROW en aan het gemeentelijke fietsbeleid.

D66 steunt de motie hierover. Maar aan het einde van de avond werd deze afgewezen door de overige partijen in de raad.

Teleurstelling

Willem van Middendorp van de Fietsersbond Overbetuwe heeft zich ook ingezet voor het hanteren van de norm. 'Ik heb goede adviezen meegekregen van de landelijke Fietsersbond. We hebben duidelijk bij het college aangekaart dat de paden voor problemen gaan zorgen. Ik ben teleurgesteld om te horen dat het geen zin heeft gehad', vertelt hij.

Volgens Van Middendorp is de werkelijke ruimte die overblijft op de paden nóg minder, omdat ook voetgangers er gebruik van moeten maken. Door dit soort issues zal eerder vertraging ontstaan op de snelfietspaden. En dat was nu juist niet het idee achter het project.