Politie tast nog in het duister over serie autobranden in Nijmegen

door Rob Haverkamp

Onrust in Nijmegen. Al lang. Onder autobezitters. Vlammenzeeën die wild om zich heen grijpen en de volgende dag zwartgeblakerde restanten. Voor tienduizenden euro's gaat in rook op.

'Het zal je auto maar zijn'

Meer dan 20 auto's die in brand worden gestoken in nog geen twee maanden tijd. Maar door wie? Met veel politie-inzet wordt nu jacht gemaakt op de dader of daders

'Het zal je auto maar zijn, het zal je maar overkomen', zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen. 'Een auto van jezelf die in brand gaat, dat maakt echt een diepe indruk op mensen. En dat is ook meer dan voldoende reden op zich al om er als politie en gemeente volop in te gaan en te zorgen dat dit stopt.'

'Kan iedereen overkomen'

'Met namen ook in de nachtelijke uren', vult Hans Teunissen van de politie Nijmegen aan. 'Het is onvoorspelbaar, het is beangstigend, brand. Dus we kunnen ons heel goed voorstellen dat mensen op een oplossing zitten te wachten.'

'Dit trekt natuurlijk flink de aandacht', gaat de burgemeester verder. 'En het kan iedereen overkomen. Iedereen die een auto of een ander voertuig op straat heeft staan kan dat overkomen. En vooral ook omdat we in dit stadium nog niet weten wie er verantwoordelijk voor is kan dat natuurlijk gevoelens van angst oproepen.

Baldadigheid of een pyromaan?

Het kan vandalisme uit baldadigheid zijn, denkt de politie. Of een pyromaan, iemand die de auto's in brand steekt vanuit een bepaalde aandrang. Kopieergedrag wordt ook niet uitgesloten. Elke autobrand levert de politie meer aanwijzingen op

Teunissen: 'Bij elke autobrand hebben we wel een klein flardje informatie. Hetzij uit getuigenverhoor, hetzij uit een buurtonderzoek, hetzij uit sporenonderzoek. Al die ingrediënten bij elkaar gaan ons een keer bij een dader brengen.'

'Dus laten we hopen dat er iemand gepakt gaat worden', besluit de burgemeester van de door autobranden geplaagde Waalstad.