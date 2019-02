'Administratie RTV Favoriet en bedrijf oud-directeur naadloos in elkaar over'

Uit het onafhankelijke financiële onderzoek dat is uitgevoerd naar RTV Favoriet blijkt dat de administratie van Favoriet en die van het bedrijf van de voormalig directeur vrijwel naadloos in elkaar over gaan. Dat zegt wethouder Anita van Loon van Zevenaar. In de jaarrekeningen is geen bewijs gevonden dat het bestuur geld in eigen zak zou hebben gestoken.

door Maarten Beeks en Lonneke Gerritsen

De gemeente Zevenaar en de drie andere gemeenten die subsidie verlenen aan de lokale omroep in de Liemers hebben woensdag de uitslag gekregen van het accountantsonderzoek dat is ingesteld na onrust bij vrijwilligers over de geldstromen.

Wethouder Van Loon laat verder nog weten dat de accountant slechts de jaarrekeningen van RTV Favoriet heeft kunnen inzien en niet die van Goldstar, het bedrijf van de voormalig directeur. 'Daardoor zijn veel dingen vaag gebleven', aldus de wethouder. Bovendien ontbreekt het aan schriftelijk vastgelegde afspraken tussen bestuur, omroep en Goldstar over onder meer inzet, facturatie en verantwoording.

Geen vertrouwen

Het huidige bestuur heeft in een gesprek met de gemeente Zevenaar aangegeven de taken over te willen dragen naar een nieuw bestuur. De heren geven aan dat ze voelen dat ze niet meer het vertrouwen hebben van de vrijwilligers. De voormalig directeur wil verder niet ingaan op de uitkomsten van het accountantsrapport. Op 14 maart zal er een gesprek zijn met vrijwilligers, het huidige bestuur en de gemeente.

Deze voormalig directeur van RTV Favoriet Joshua Eusman kwam vorig jaar in opspraak nadat (oud-)medewerkers van de omroep vragen stelden over de geldstromen binnen de omroep. Door alle ontstane commotie besloten de gemeentes die subsidie verlenen aan de omroep een onderzoek in te stellen naar de financiële huishouding.

Eusman gaf eerder al toe dat hij reclame-opbrengsten die bestemd waren voor RTV Favoriet binnen liet komen op de rekening van zijn eigen bedrijf. Die constructie zou hij na alle ophef veranderd hebben. Een onafhankelijk accountant moest vaststellen of hij zich aan de regels heeft gehouden. Over dat onderzoek is nog niets naar buiten gekomen.

'Schrikbewind'

Joshua Eusman, wiens vader ook in het bestuur van de omroep zit, legde zijn functie op 1 februari van dit jaar al neer. Dat werd in een mail naar de medewerkers gecommuniceerd. In de mail werd gezegd dat de situatie diepe sporen had getrokken bij het bestuur en dat Eusman er genoeg van had en daarom zijn taken aan de kant schoof. Opmerkelijk genoeg verscheen er in die periode wel een ander online radiostation waar Eusman als presentator werd aangekondigd.

Diverse (oud-)vrijwilligers trokken aan de bel over het 'schrikbewind' dat de familie Eusman bij de omroep zou voeren. Meerdere medewerkers werden op straat gezet of besloten zelf niet terug te komen. Het is nog niet duidelijk of zij onder het nieuwe bestuur terug zullen keren bij de omroep.

