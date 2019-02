Ex-Superboer wacht op kans in eerste PSV

Met tien basisplaatsen in de eerste divisie maakt Steven Theunissen dit seizoen flink wat minuten in het shirt van Jong PSV. De 19-jarige Ulftenaar is bezig aan zijn vijfde seizoen bij de Eindhovenaren en droomt van een plek in het eerste van de regerend landskampioen.

'Ik heb met mijn ouders veel overlegd over wat de beste keus zou zijn', vertelt Theunissen over zijn overstap vanuit de jeugd van De Graafschap naar PSV in 2014. FC Twente had destijds ook interesse in de Ulftenaar, maar de voorkeur viel op een overgang naar Eindhoven. 'Het was geen moeilijke keus', aldus de voormalig jeugdspeler van amateurclub SDOUC. 'En ik ben ook heel tevreden met mijn keuze tot nu toe, maar er zit altijd meer in.'

Hoewel Theunissen in de jeugd van De Graafschap op het middenveld stond, werd hij door PSV in Nederlandse jeugdelftallen gescout als verdediger. In Eindhoven ontpopte Theunissen zich vervolgens als linksback. 'PSV heeft me echt verdedigend laten spelen, vandaar', legt hij uit over de wisseling in positie. 'Ik denk wel dat ik op linksback het beste uit de voeten kan.'



Afgelopen zomer werd het contract van Theunissen bij PSV met twee jaar verlengd nadat hij in oktober 2017 zijn debuut maakte in de eerste divisie. Dit seizoen kwam de linksback meer dan vijftien keer in actie voor Jong PSV. 'Het is de bedoeling dat je zo snel mogelijk stappen maakt en naar het eerste kan', aldus Theunissen, die vorig seizoen bij Jong PSV samenwerkte met hoofdtrainer Mark van Bommel. Hij weet echter niet in hoeverre hij al in beeld is voor de hoofdmacht. 'Ik ben nu ervaring op aan het doen en dan zien we hoe snel het gaat. Als de kansen bij PSV niet reëel zijn, zie ik een stap terug naar De Graafschap zeker zitten. Die club heeft altijd een bijzondere plek voor mij. Op dit moment ben ik gewoon prima bezig en we zien wel hoe snel het kan gaan.'