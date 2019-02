Duizenden dreigmails: Wageningen Universiteit eist bij rechter contactverbod belager

Duizenden dreigmails, telefoontjes en sms'jes verstuurde hij afgelopen jaren aan medewerkers van Wageningen Universiteit en Research (WUR). Een man uit Arnhem die achttien keer werd afgewezen voor een studie is daar verantwoordelijk voor. De Wageningen Universiteit eiste donderdag in een kort geding bij de rechtbank in Arnhem een contactverbod.

'I kill you, I kill all of you' is te lezen in één van de berichten die de Arnhemmer stuurt naar de universiteit. Door de 'steeds erger wordende' stroom aan berichten, die door woordvoerder Simon Vink aan een diarree van emailadressen verstuurt, heeft de universiteit maatregelen moeten nemen. Zo is bij open dagen en bij de recepties van gebouwen extra beveiliging ingezet.

Medewerkers van het Student Service Center, waar veel mails en telefoontjes binnenkwamen, voelden zich zo bedreigd dat de toegangsdeur tijdelijk op slot ging. Verder worden alle ontvangen e-mails gescreend, om te zien of die dreigend zijn. Een medewerker is daar wekelijks twee uur mee bezig.

Krachttermen, hel en satan

In april 2017 vroeg de Wageningen Universiteit de Arnhemmer om te stoppen met het onophoudelijk bestoken van de medewerkers, maar dat haalde niets uit. De WUR ontzegde hem de toegang tot haar gebouwen en terrein.

De man bleef volgens de universiteit doorgaan met zijn mails vol scheldkanonnades en berichten op rijm, waarin satan en de hel figureren. Hij zou meer dan honderd Wageningse medewerkers lastig hebben gevallen.

Bedreigingen steeds ernstiger

Volgens de universiteit zijn de mails de laatste tijd 'steeds beledigender en bedreigender'. Zo stonden in een aantal mails teksten als 'iemand gaat mijn wraak voelen' en 'iemand gaat met zijn/haar leven betalen voor de schade die steeds en steeds toeneemt.'

Niet aanwezig



De Arnhemmer was zelf niet bij het kort geding aanwezig terwijl hij wel in het cellenblok onder de rechtbank zat. Dat kwam omdat hij werd voorgeleid in een strafzaak waarin hij verdachte is. Toen de voorzieningenrechter hoorde dat hij in het pand was is hem de mogelijkheid geboden alsnog bij de zaak aanwezig te zijn. Dat aanbod heeft hij afgeslagen. Volgens Vink omdat hij het hof niet erkent.

De rechter doet binnen twee weken uitspraak.