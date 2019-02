'Gemeenten moeten bijspringen bij miljoenentekort Veiligheidsregio'

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) trekt aan de bel over een tekort van 2,8 miljoen euro over het jaar 2018. Als er niets gebeurt, kan het tekort oplopen tot 6,4 miljoen euro in 2020, aldus de VNOG. De organisatie is onder meer verantwoordelijk voor de brandweer.

De financiële problemen staken al vorig jaar de kop op. Een commissie onderzocht de financiële gang van zaken. Een rapport noemt de organisatiecultuur en 'financiële weeffouten' als oorzaken. 'Er is te fors bezuinigd op de exploitatiebudgetten waardoor deze onder druk zijn komen te staan. Er is geen vet meer op de botten', schrijft de commissie in het rapport.

Gevolgen voor inzet

De gevolgen van het tekort zijn volgens directeur Diemer Kransen vooralsnog niet merkbaar voor inwoners van het werkgebied. 'De posten blijven open en er staan geen banen op de tocht. Wel kijken we naar een efficiëntere werkwijze en gaan we na of de juiste mensen op de juiste plaats zitten. Het is een goed georganiseerde veiligheidsregio, maar we moeten wel snel in control komen.'

De VNOG ziet op basis van het rapport kansen om de kosten terug te kunnen dringen, onder meer door betere beheersing van vrijwilligersvergoedingen en keuzes te maken rond het gebruik van materieel, zoals het wagenpark, huisvesting en het aantal mensen op voertuigen. 'Met huisvesting bedoelen we voornamelijk het hoofdkantoor', stelt Kransen.

Gemeenten betalen

De tegenvaller betekent wel dat de 22 gemeenten in het werkgebied van de VNOG over 2018 extra geld moeten ophoesten voor brand- en rampenbestrijding. Apeldoorn moet veruit het meeste extra geld bijdragen: 628.000 euro. Gemeenten als Zutphen, Doetinchem en Oude IJsselstreek zien een tegenvaller van één tot twee ton tegemoet.

Enkele gemeenten, waaronder Doetinchem, wilden woensdagmiddag nog niet reageren op het tekort.

Structurele oplossing

Het blijft hoogstwaarschijnlijk niet bij een eenmalig bedrag dat gemeenten moeten betalen. Er moet volgens Kransen structureel meer geld bij om de dienstverlening op niveau te houden. 'We zijn een sober gefinancierde organisatie. Dat kan ook, maar de bijdrage van gemeenten is wel laag in vergelijking met andere veiligheidsregio's in Nederland.'

De gemeenteraden in het werkgebied worden komende weken bijgepraat over de situatie. De veiligheidsregio werkt ondertussen aan twee toekomstscenario's: een sober dienstverleningsniveau en een uitgebreidere dienstverlening. In september kiest het bestuur welke richting het beste aansluit bij de mogelijkheden en de doelstellingen.

