Achterhoek twee jaar lang in teken Wederopbouw

De Achterhoek staat de komende twee jaar in het teken van de Wederopbouw. Met het project 'Een nieuwe tijd! Wederopbouw in de Achterhoek' willen de elf Achterhoekse gemeenten het erfgoed van de wederopbouw onder de aandacht brengen.

De wederopbouwperiode van Nederland (1940-1965) was van grote invloed op onze omgeving zoals we die nu kennen. 'Het was een tijd van schaarste maar ook een tijd van economische groei, welvaart, optimisme en vernieuwing', zegt Joanne te Winkel. Zij is één van de twee projectleiders. 'Op grote schaal werden nieuwe wijken, kerken, wijkcentra en scholen gebouwd. Het was seriematige bouw, veel van het zelfde, maar wel wat strakker en moderner. Helemaal voor die tijd'.

Foto: Project: Een nieuwe tijd! Wederopbouw in de Achterhoek

Optimisme

De kernen werden in die tijd drie keer zo groot. 'Het bepaalde een groot deel van onze huidige omgeving', vult Eva ter Braak aan. 'Het was een periode van verandering, maar mensen hebben hier geen warm gevoel bij'. Toch was het een bijzonder tijd. De oorlog was voorbij, technologie ontwikkelde zich. Steeds meer mensen kochten een auto, de muziek veranderde, mensen keken met z'n allen televisie. 'Eigenlijk straalde die tijd veel optimisme uit', vertelt Eva.

Dat gevoel van optimisme moet de komende twee jaar naar voren komen. Verschillende activiteiten moeten er voor zorgen dat er we met een waardig gevoel terugkijken naar de tijd van de wederopbouw.

(luister hier naar onze uitzending over 'Een nieuwe tijd! Wederopbouw in de Achterhoek')



We staan opnieuw voor grote uitdagingen

Net als toen staan we ook nu weer voor grote uitdagingen. Van het gas af en verduurzaming. 'Er is al veel weg van de woningen die destijds gebouwd zijn', zegt Eva. 'En het is nu ook het moment waarop corporaties moeten kiezen: slopen of verduurzamen.

'Wij willen dat er heel goed wordt nagedacht over behoud van bijvoorbeeld de structuur van die wijken', vult Joanne aan. 'In de tijd dat de wijken uit de grond gestampt werden was er heel veel groen. Dat is later allemaal verdwenen. Maar als je nu kijkt naar hittestress en wateroverlast, dan zou het niet zo gek zijn om weer aan groen te denken'.

Daarnaast moeten we volgens de dames kijken hoe we het gevoel van de wederopbouwperiode deels kunnen gebruiken. 'We hebben destijds een heel land opgebouwd, als we iets van dat gevoel ook nu zouden kunnen gebruiken, dan kunnen we samen werken aan een mooie toekomst.

Samen met de Achterhoekers

Eva en Joanne zijn op zoek naar verhalen uit de wederopbouwtijd. 'We zoeken naar de verhalen over de groeiende welvaart, hoe je televisie ging kijken bij de buren of verhalen van bouwvakkers die de woonwijken hebben gebouwd'.

De verhalen worden allemaal op verschillende manieren vastgelegd. Eén van de projecten is een rondreizende tentoonstelling in een oude SRV-wagen. Die wagen gaat rondrijden in de Achterhoek. Mensen met ideeën kunnen zich melden via contact@nieuwetijdachterhoek.nl of via de Facebookpagina van het project.

Pilot verduurzaming

Daarnaast willen ze inwoners de kans geven om zich te melden als het gaat om verduurzaming. 'Stel je woont in een huis uit die periode en je wilt verduurzamen, misschien kunnen we dan wel met z'n allen kijken of we een pilot kunnen bedenken waarin we dit voor elkaar kunnen krijgen', vertelt Eva. De Achterhoekse Energiemaatschappij AGEM is ook betrokken bij het project.