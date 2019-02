Gelderse miljoenen voor World Food Center in Ede

In de Provinciale Staten was een ruime meerderheid voor. De 17 miljoen wordt beschikbaar gesteld als de gemeente zes miljoen en het rijk nog vijf miljoen bijdraagt. Het World Food Center moet een kenniscentrum en attractiepark over voeding worden. In totaal moet het centrum 60 miljoen euro gaan kosten. Er moeten nog exploitanten worden gevonden.

Niet iedereen in de provincie is enthousiast. 'De voedselkermisattractie', noemde SP het plan. Ook de PVV is faliekant tegen. 'Het is niet aan de regering om aan mensen te vertellen wat ze moeten doen, het is aan de mensen om aan de regering te vertellen wat ze moeten doen', citeerde Marjolein Faber oud VS-president Ronald Reagan. Ook de Partij voor de Dieren stemde tegen.

330.000 bezoekers

De provincie Gelderland heeft wel een aantal voorwaarden verbonden aan het geld. Zo wordt het geld in fases uitgekeerd en moet er een noodremprocedure komen. Vooral de bezoekersaantallen worden door sommige partijen wel erg hoog gevonden: die aantallen worden geschat op 330.000 bezoekers. 'Als je altijd risico mijdt, mis je ook kansen. Deze kans willen wij graag grijpen', aldus Peter van 't Hoog van de ChristenUnie.

Wat is het World Food Center?



Het World Food Center in Ede moet een kenniscentrum en publieksattractie worden waar boer, burger en het bedrijfsleven elkaar ontmoeten. “Het WFC wordt voor consumenten, kennisinstellingen, bedrijfsleven, agrariërs en lokale voedselproducenten een plaats van ontmoeting en verbinding rond kennis over voedsel”, stelt de gemeente Ede in haar coalitie in haar akkoord.



Binnen 4 jaar wil de coalitiepartijen ChristenUnie, CDA, GemeenteBelangen, VVD en Groenlinks een WFC Experience, een plek waar consumenten inzicht kunnen krijgen in de voedselketen. De Experience moet mensen inspireren om gezonde keuzes te maken.

Naast het geld staat de provincie ook garant voor de lening van de aankoop van de grond en het gebouw van de WFC Experience. Dat gaat om 3,6 miljoen euro.