'Hallo Allemaal' veranderde het leven van de Gebroeders Rossig

Binnen een paar uur hadden ze de carnavalshit 'Hallo Allemaal' er op staan in de muziekstudio, maar het succes van de hit duurde langer voort dan dat de mannen van de Gebroeders Rossig ooit hadden verwacht. Nu, een jaar later, genieten de mannen uit Wijchen nog van het grote succes van vorig jaar.

De broers Donnie, Tonnie, Ronnie en Sjonnie scoorden vorig jaar een carnavalshit door hun versie van een liedje uit de populaire tv-serie De Luizenmoeder. Ze werden geïnspireerd door André van Duin die in De Wereld Draait Door het liedje van Juf Ank zong. In een mum van tijd werd het lied van de gebroeders het meest gedownloade nummer in iTunes.

Kijk het hele interview met de Gebroeders Rossig (tekst gaat verder onder de video):

Het succes van vorig jaar heeft de mannen veel gebracht. 'We staan nu op podia waar we eerst niet kwamen. We hoeven ook niet meer op de knieën voor radiostations te liggen, want we worden nu ook zelf gebeld', zeggen de gebroeders gezamenlijk.

Het hele jaar druk

De mannen hebben het hele jaar van de carnavalshit kunnen profiteren. Ronnie: 'Het is niet alleen met carnaval drukker, nee eigenlijk het hele jaar is het drukker.'

Of er ooit nog zo'n kraker komt, weten de mannen uit Wijchen niet. Het succes evenaren is namelijk een enorme uitdaging. 'Ik denk niet dat het lukt, want Hallo Allemaal was echt wel een gigantische hit', aldus Donnie.