Snel internet Rivierengebied voorlopig van de baan

De aanbesteding voor een snel breedband internet netwerk in buitengebieden van het Gelderse Rivierengebied is mislukt. Dat laat de gemeente Neder-Betuwe woensdag weten.

In 2018 stemden negen gemeenten in Regio Rivierenland in met de gemeenschappelijke regeling Breedband Rivierenland. Het doel was om in de buitengebieden een breedbandnetwerk met glasvezel op te richten volgens een overheidsmodel.

Op 15 februari verliep echter de deadline voor het indienen van offertes voor ontwerp, aanleg en beheer van het breedbandnetwerk. Er kwam geen enkele offerte binnen. Mogelijke oorzaak is volgens de gemeente dat telecombedrijven, in tegenstelling tot een aantal jaren geleden, toch op eigen houtje de buitengebieden van snel internet willen voorzien.

Plannen voor nu in de ijskast

Vooralsnog wordt er dus geen glasvezel in het buitengebied van de regio Rivierenland aangelegd. De komende maanden wordt bekeken of het glasvezelproject alsnog wordt aangelegd via een overheidsmodel, of dat marktpartijen alsnog breedband aanleggen in het buitengebied.