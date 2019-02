Arnhem bouwt vuilcontainers om naar 30 liter

De mogelijkheid om kleinere vuilniszakken aan te kunnen bieden was voor de Arnhemse gemeenteraad een voorwaarde toen zij in september 2017 instemde met een wijziging van de afvaltarieven. Het vaste afvaltarief gaat omlaag maar daarnaast betalen mensen per weggebrachte vuilniszak. Over de tarieven per 30-litervuilniszak besluit de gemeente later dit jaar.

'Bang voor stankoverlast'

De huidige opening in de containers is nog geschikt voor 60-liter zakken. In de oorspronkelijke plannen zou het weggooien daarvan ongeveer 1,60 euro kosten. De gemeenteraad was bang dat mensen afval gingen opsparen, met stankoverlast tot gevolg, en dat mensen met zware vuilniszakken moeten sjouwen. Volgens het besluit 'onderstreept het ombouwen van alle restafvalcontainers' ook nog eens 'dat afvalreductie de nieuwe norm is.'

Nadelen op de loer

Er liggen ook nadelen op de loer, overwegen de bestuurders in het besluit: huishoudens die grotere hoeveelheden restafval blijven produceren moeten vaker lopen. Ook bestaat de kans dat mensen te laat naar de container lopen, en hun zak naast de container plaatsen als die net niet past.

Volgende week neemt het Arnhemse gemeentebestuur nog een afval-besluit. Dat gaat over de oplossing voor mensen die tot dusver nog geen gelegenheid hadden om hun groenafval apart aan te bieden. De gemeenteraad wilde dat zij die mogelijkheid kregen voordat zij per zak gaan betalen.

De bedoeling is dat het nieuwe tariefsysteem in 2020 van kracht is. De ombouw van afvalcontainers gaat in fases.