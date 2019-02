Muziekvereniging Excelsior treedt op met Gé Reinders

Gé Reinders, de Limburgse ambassadeur van de Blaosmuziek, is live op zijn mooist met ‘toeters en bellen’. In deze bijzondere samenwerking met Muziekvereniging Excelsior uit Winterswijk klinken in liedjes als ‘Bloasmuziek’ en ‘D’n Hoaf’ alle klanken die de harmonie rijk is, van zachte ballades tot overweldigende tutti.

Oetblaoze

Met zijn songwriterstalent en muzikale vakmanschap staat Gé Reinders al decennia aan de top van het Limburgse én het Nederlandse muzieklandschap. Paul de Leeuw en Herman van Veen namen liedjes van hem op en Toon Hermans lijfde hem in als producer. In 2003 gooit Gé hoge ogen met ‘Bloasmuziek, dat al jaren in de Top2000 staat. Gé werkt met internationaal bekende blaasmuziek-grootheden als Hardy Mertens, Sandor Hendriks en Peter Kleine Schaars. In dit theaterseizoen neemt Gé, de onlangs 65 werd, afscheid van het theater. Dit doet hij met het programma ‘Oetblaoze’, waarbij hij zijn nummers ten gehore brengt met een regionaal orkest. In Winterswijk benaderde hij Excelsior om hem te begeleiden.

Excelsior

'Het is voor ons een eer dat we gevraagd zijn om Gé Reinders muzikaal te begeleiden. Vooral omdat Gé voor deze theatertournee de samenwerking heeft gezocht met de beste harmonieorkesten uit het land. We zijn dan ook trots dat ook wij hiervoor zijn benaderd', aldus Danny Oonk, orkestmanager van Excelsior. 'Het leuke aan de samenwerking met Gé Reinders is dat hij echt een verhalenverteller is, zowel in woorden als met zijn muziek. Bovendien zijn de arrangementen ook nog eens van topkwaliteit, waardoor de veelzijdigheid van het harmonieorkest ook goed tot zijn recht komt. Wij verheugen ons al op de gezamenlijke repetitie met Gé en het concert. Het belooft voor het publiek een hele mooie avond te worden.'