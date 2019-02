Nadine Visser snapt hoge verwachtingen voor EK Atletiek

De 24-jarige atlete uit Arnhem pakte vorig jaar brons bij het WK Indoor op de 60 meter horden. "Ik snap dat het nu verwachtingen wekt voor het EK. Het niveau is wel heel goed, veel Europese dames lopen hard. Mijn vorm is goed. Ik heb het op de wedstrijden nog niet helemaal heb laten zien, maar in de trainingen gaat het goed. Ik heb al vaker laten zien dat ik op toernooien hard kan lopen. Het is een goede eigenschap, maar ik zou het liefst al harder hebben gelopen nu. We willen voor elkaar krijgen dat ik constanter ga lopen door het seizoen heen. Maar zolang ik blijf pieken op de toernooien, is het goed."

Visser verkoos vorig jaar de horden boven de meerkamp."Dat verlangen is er niet meer. Het is echt horden en daar voel ik mij goed bij. Ik ga vooruit en heb er veel plezier in. Later dit seizoen nog het WK. Dat is pas in oktober, daar ligt de piek pas echt dit jaar."