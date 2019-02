Paniek over 'vervuilde grond' bij school

'Kinderen die erin spelen, klimmen en klauteren. Nu blijkt het vervuilde grond te zijn. En ineens staan er hekjes om heen, is het afgezet', schrijft een ouder op Facebook.

Een woordvoerder van de gemeente stelt dat er bij het rooien van bomen bergen van schone grond zijn ontstaan. Bij een van de gaten is vervuilde grond - vermoedelijk asbest- aangetroffen, maar dat is teruggegooid en het gat is afgedekt. Die grond is volgens de woordvoerder woensdag gesaneerd.

Asbest in het zand

De aannemer vertelt aan Omroep Gelderland dat er gaten in de grond zijn gegraven en dat daar asbest bij is aangetroffen. Dat s dus verwijderd. Het asbest zit ook in het zand, maar volgens de gemeentewoordvoerder ging dat dus alleen op voor het zand dat in het afgedekte gat zat.

De school stuurde dinsdag een brief aan de ouders dat de Beeldhouwerstraat vandaag in zijn geheel is afgesloten vanwege het verwijderen van vervuilde grond.



(tekst gaat verder onder de foto's)



Foto: Omroep Gelderland

'Dus kinderen mogen wel in vervuilde grond spelen'

'Een peloton aan opruimers, een douchehokje, alles wat je kunt bedenken is er', vervolgt de moeder. 'Dus onze kinderen mogen wel in vervuilde grond spelen maar de heren nemen alle voorzorgsmaatregelen die er bestaan? Goed bezig.'

Aan Omroep Gelderland vertelt de moeder, die anoniem wil blijven, dat ze zich zorgen maakt. 'Het ligt er wekenlang onbeschermd en onbeheerd en nu moet het met alle toeters en bellen worden opgeruimd.' Volgens haar liepen er zeker 20 mensen om de grond weg te halen. Volgens de gemeentewoordvoerder was er dus geen gevaar.

'Giftige stoffen'

Er hing bij het begin van straat een bordje 'Verboden toegang, giftige stoffen.' De school en de gemeente Arnhem moeten nog reageren.