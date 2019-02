Man uit Nederhemert opgepakt in oude vermissingszaak

Een 59-jarige man uit Nederhemert is dinsdag aangehouden in een cold case-onderzoek. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van Patrick van Dillenburg. Die is sinds 2002 vermist en de recherche denkt dat hij niet meer in leven is.

De toen 38-jarige Van Dillenburg raakte op 2 januari 2002 vermist vanaf de Willemsstraat in Amsterdam. Hij kreeg 's avonds een telefoontje en zei tegen zijn vriendin, die ook de moeder is van zijn jonge zoontje, dat hij even weg moest. Hij komt echter nooit terug.

Aanhouding na 17 jaar

In het onderzoek naar zijn vermissing blijkt dat hij mogelijk betrokken is geraakt bij een drugsgerelateerd conflict. De recherche komt er niet achter waar Patrick is en wat er gebeurd is. Maar na 17 jaar besluit de recherche een ultieme poging te doen om alsnog meer duidelijkheid te krijgen. Dit resulteerde dinsdag in de aanhouding van de man uit Nederhemert. Hij zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Beloning van 20.000 euro

De recherche sluit niet uit dat er sprake is van meerdere verdachte. Daarom zijn de rechercheurs op zoek naar mensen die meer informatie hebben, bijvoorbeeld over waar het lichaam van Patrick van Dillenburg is. De hoofdofficier van justitie in Amsterdam heeft daarvoor een beloning van 20.000 euro uitgeloofd.