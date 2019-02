Trend zet door: Nijmegen minder crimineel, maar meer straatroven en overvallen

Uit de politiestatistieken voor het afgelopen jaar zijn wel een aantal negatieve uitschieters te zien. Zo nam het aantal auto-inbraken en het wapenbezit fors toe. Ook straatroven en overvallen waren er meer ten opzichte van 2017: zestig in totaal.

'Het zijn er altijd zestig te veel', reageert burgemeester Hubert Bruls. 'Omdat ik weet wat het betekent voor slachtoffers. Wat voor effect het heeft op hun leven, waar ze vaak nog vele jaren of zelfs hun hele leven last van hebben.'

Huiselijk geweld

Maar over het geheel is er dus een dalende lijn waar te nemen. Een goed voorbeeld van zo'n al jaren dalende trend is huiselijk geweld. Dat komt vooral door de aandacht die er voor is en door de samenwerking tussen politie en hulpverlening

Bruls over huiselijk geweld: 'We weten uit onderzoek dat wat we aan politiecijfers hebben slechts het topje van de ijsberg is. Misschien zo'n 10 - 15 procent van het totaal. Dat is waarschijnlijk het meest voorkomende geweldsmisdrijf wat we kennen. U kunt niet beseffen wat huiselijk geweld doet met een samenleving, wat dat doet met mensen, met hun vertrouwen in de samenleving, met hun vertrouwen in hun eigen leven. Dus het is heel erg verheugend als dat de goede kant op gaat.'

