'Zorgvuldigheid bij Lelystad-dossier moet vertrouwen terugbrengen'

Voor- en tegenstanders van Lelystad Airport gingen dinsdagmiddag met elkaar in debat in een live televisieuitzending van Omroep Gelderland, RTV Oost en Omroep Flevoland. De drie regionale omroepen hadden samen een opiniepeiling laten doen. Conclusie: de bevolking is positief over de uitbreiding van Lelystad Airport, maar negatief over de vliegroutes en de politieke aanpak.

'Het vertrouwen is weg en dat moet terugkomen', zei Meijers. 'Dat vertrouwen krijg je terug door zorgvuldigheid en ook door met elkaar te kijken: waar gaat het nou echt om? En dan gaat het om de kwaliteit van leven en om veiligheid. Die twee punten baren ons zorgen.'

Pas open als de laagvliegroutes verleden tijd zijn

De provincie Gelderland heeft daarom samen met alle Gelderse gemeenten en natuur- en recreatieorganisaties een breed gedragen zienswijze ingediend. 'Lelystad Airport kan pas open als de laagvliegroutes verleden tijd zijn en daar een oplossing voor is', aldus Meijers.

Ook benadrukt ze nogmaals dat de provincie Gelderland nooit heeft ingestemd met de laagvliegroutes die er nu liggen. 'Die zijn nooit met ons besproken en half 2017 waren die aansluitroutes er ineens. Daar hebben wij nooit mee ingestemd!' Daarmee spreekt Meijers de gedeputeerde van de provincie Flevoland tegen.

Van Nieuwenhuizen: transparante besluitvorming

Verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen was niet aanwezig bij het debat. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat in een schriftelijke reactie weten: 'Uit de peiling blijkt volgens de omroepen dat 47 procent van de inwoners positief of zeer positief is over de uitbreiding van Lelystad Airport, maar dat er zorgen zijn over de vliegroutes en over het proces. Dit heeft de aandacht van het ministerie en onderstreept het belang van de ingezette koers om de herindeling van het luchtruim voortvarend op te pakken en waar mogelijk al voor 2023 verbeteringen aan de routes door te voeren. Voor de minister is daarbij van belang dat de mensen bij de herindeling en bij de totstandkoming van de luchtvaartnota nauw betrokken worden met een brede participatie en transparante besluitvorming.'

Noord-Veluwe: eerst herindelen

Voor Jan Willem Wiggers, burgemeester van de gemeente Hattem, is het beeld uit de opiniepeiling ook herkenbaar. Hij benadrukt nogmaals het standpunt van de vier Noord-Veluwse gemeenten Elburg, Oldebroek, Hattem en Heerde. 'Ons standpunt is duidelijk. Eerst herindelen en dan pas open. We hebben we dat ook op die manier ingebracht als zienswijze.'

ChristenUnie: duidelijkheid over laagvliegroutes

ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins benadrukt na afloop dat zijn partij dan wel in de coalitie zit, maar dat hij als Kamerlid toch echt betaald wordt om de minister te controleren. 'Er is voor de ChristenUnie onvoldoende helder wat er nu gaat gebeuren met die laagvliegroutes en daar willen we eerst meer duidelijkheid over hebben van de minister.'

Later dit jaar wordt er opnieuw in de Tweede Kamer gedebatteerd over het vliegveld en de laagvliegroutes. Dan zal gekeken worden of en hoe Lelystad Airport wordt uitgebreid.