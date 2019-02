Nijmegen blundert opnieuw met geheime stukken

Het college had eind vorig jaar de raad juist om geheimhouding gevraagd rondom de regeling voor de woonbooteigenaren. Charlotte Brand (PvdA): 'Schokkend was dat de bedragen betreffende een financiële tegemoetkoming aan de woonbooteigenaren in de stukken stonden.'

'Stukken waren integraal gepubliceerd'

De woonbooteigenaren zelf hebben deze bedragen tot op de dag van vandaag nog niet gehoord. Want de dag nadat de stukken - per ongeluk - online kwamen, bleek dat zij voorlopig toch mogen blijven als gevolg van een recente uitspraak van de rechtbank Limburg.

Dat de stukken op de website voor raadsleden stonden, vindt Brand nog tot daaraan toe. Maar zo vervolgt zij: 'Nog groter werd onze verbazing toen ons bleek dat deze geheime stukken ook op de gemeentelijke website onder collegebesluiten op 12 februari jongstleden integraal waren gepubliceerd.'

Eerst bedragen weggelakt, toen pas stukken weggehaald

De stukken hebben daar van 12 tot en met 20 februari in zijn geheel gestaan. Pas na herhaaldelijk aandringen van de PvdA werden eerst de bedragen weggelakt, en vervolgens werden de stukken pas op 22 februari in zijn geheel verwijderd. Brand: 'Het college publiceerde dus zelf geheime stukken op de openbare gemeentelijke website; de hele wereld kon meekijken.'

Het is niet de eerste keer dat de gemeente blundert met geheime stukken. Eerder was er al verwarring rondom de stukken over het warmtenet die op 27 november 2018 online stonden. 'Per ongeluk' volgens wethouder Tiemens, die ze een dag later weer weg liet halen.

Charlotte Brand: 'De PvdA-fractie is zeer geschrokken en verbijsterd over de gang van zaken.' Vooral omdat volgens haar in de geheime besprekingen tussen college en de raad telkens werd gewezen op het feit dat schending van de geheimhoudingsplicht een misdrijf is dat strafbaar is met een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of een geldboete van de vierde categorie (artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht).

'Onzorgvuldig en onprofessioneel'

Belangrijker vindt Brand nog dat de woonbooteigenaren, die al jaren in onzekerheid zitten, een zorgvuldig proces verdienen en dit ook door het college is toegezegd. 'Met openbaring van deze geheime stukken lijkt van zorgvuldigheid in elk geval geen sprake te zijn.'

De PvdA vindt het van wezenlijk belang dat het gemeentelijke bestuur open en transparant is en dat geheimhouding slechts in zeer uitzonderlijke gevallen en dan alleen goed beargumenteerd moet plaatsvinden. De gang van zaken is volgens de PvdA-fractie onzorgvuldig, onprofessioneel en het Nijmeegse stadsbestuur onwaardig.