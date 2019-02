Celstraf geëist voor verkrachting na mislukte date

Op hun tweede date had hij haar een roos gegeven en gevraagd of de flow er was, of ze een relatie konden beginnen. Dus de verwachtingen waren hooggespannen toen de 20-jarige Tielenaar op date ging met een jonge vrouw uit Amsterdam. Ze zouden op 17 november vorig jaar naar een Turks loungerestaurant in Utrecht gaan. Maar dat bleek vol op die zaterdagavond. Terug in de auto foeterde ze hem uit. Was hij dom ofzo? Zo onvolwassen om niet te reserveren.

Hij reed naar Culemborg, want in de loungeclub waar hij bijna wekelijks kwam, konden ze vast wel terecht. Gezellig was het niet onderweg, in de auto was een ijzige stilte. 'Saai en droog', noemde hij het tijdens het politieverhoor. Later sloeg het om en begon ze weer een discussie met hem. Omdat hij zich niet op de weg kon concentreren, zette hij de auto aan de kant op de Sonsbrug. Daar zei ze volgens hem dat ze bij hem wilde blijven. En om het goed te maken, begon ze hem te pijpen. Nee, er ging geen zoenen aan vooraf. Wel lomp, erkent de Tielenaar dinsdag voor de rechtbank.

'Horrorfilm die niet wilde stoppen'

'Het ging er zo heftig aan toe dat ik mezelf niet meer ben', vertelt het slachtoffer in tranen voor de rechtbank. Het ging er volgens haar heel anders aan toe dan de man zegt. 'Ik ben van mijn vrijheid beroofd. Ik lijd er nog dagelijks onder. Je nam me mee naar een onbekende plek, en ik snap nog steeds niet waarom je mij dit hebt aangedaan.'

Volgens haar, en volgens justitie, nam hij haar tegen haar wil mee naar Culemborg. Zij wilde naar huis, maar dat liet hij niet toe. Hij pakte haar telefoon af, en op een afgelegen plekje knoopte hij zijn broek open en duwde hij haar hoofd in zijn schoot. Hij zou haar steken als ze niet deed wat hij zei. 'Ik voel me vies en misbruikt. En je bent nog wel de eerste jongen die aan me heeft gezeten.' Op een gegeven moment moest ze de auto uit, trok hij haar legging naar beneden en kwam hij voor de tweede keer klaar, nu tegen haar billen. 'Het leek wel een horrorfilm die niet wilde stoppen.'

Doodsbang McDonald's ingerend

De rechters moeten zich nu de komende twee weken buigen over de vraag wie gelijk heeft. Het verhaal van de Amsterdamse wordt bevestigd door een medewerkster van de McDonald's in Breukelen, waar ze na het incident doodsbang naar binnen zou zijn gevlucht. Ze had krassen op haar handen. Toen agenten de Tielenaar bij het fastfoodrestaurant oppakten, vonden ze onder meer een oorbel van de vrouw in zijn auto. Aan de andere kant wijst de advocaat van de man op tegenstrijdigheden in haar verklaringen. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.