'Buitengebied van Arnhem is geschikt voor de wolf'

door Huibert Veth

'De wolf is een verrijking voor het ecosysteem en kan bijdragen aan het in stand houden van een gezonde populatie wild in Arnhem en omgeving', antwoordt wethouder Cathelijne Bouwkamp op vragen van GroenLinks. Het college ziet het Arnhemse buitengebied als een potentieel geschikt leefgebied voor de wolf.

Goed voedselaanbod

Het stimuleren van de terugkeer van de wolf zal de wethouder in het eerstvolgende overleg met terreinbeheerders aan de orde stellen. De biodiversiteit is door het Arnhemse beleid de afgelopen decennia toegenomen. Er zijn nu meer kruiden, struiken en loofbomen die kleine zoogdieren en vogels aantrekken. Hierdoor ontstaat een goed voedselaanbod voor grotere roofdieren zoals de wolf.

De gemeente juicht het verlagen van de snelheid op wegen toe, zodat het eenvoudiger is om dieren te passeren. De wethouder is bereid met veehouders mee te denken zodra de komst van de wolf tot problemen leidt in hun bedrijfsvoering. Terreinbeheerders zullen bijgeschoold moeten worden door de provincie en er is informatie beschikbaar voor burgers over hoe men het beste met de wolf om kan gaan.

