Bakken geld nodig om ICT-probleem Arnhem, Renkum en Rheden op te lossen

Vorige week bleek al dat dit Arnhem alleen dit jaar al 1 tot 2 miljoen gaat kosten, nu is duidelijk hoeveel de andere gemeenten ervoor moeten uittrekken. Renkum kost het dit jaar 200.000 tot 400.000 euro en Rheden is er 470.000 tot 585.000 euro aan kwijt. De miljoenen komen boven de 39 miljoen euro die de organisatie jaarlijks al kost.

Ziekteverzuim hoog

De gemeente Arnhem maakte dinsdagmiddag rapporten van onderzoekbureaus PriceWaterhouseCooper (PWC) en Arlande openbaar waarin de problemen bij De Connectie worden blootgelegd. Volgens de onderzoekers ontbreken 'missie, visie en doelen' bij de organisatie. Ook is de aansturing 'niet ingericht'.

Bij De Connectie zijn 72 ambtenaren voltijds aan het werk, maar om de problemen op te lossen is het nodig nog eens tien tot twaalf experts aan te nemen. De productiviteit van de huidige ICT'ers blijft ver achter, daarnaast is het ziekteverzuim hoog. Ruim 10 procent van de werknemers meldde zich in 2018 ziek, terwijl in vergelijkbare organisaties hooguit 5 procent ziekte voorkomt.

Haastig samen

Arnhem, Renkum en Rheden voegden in mei 2017 afdelingen samen in De Connectie. Volgens de onderzoekers was er zes jaar de tijd genomen om tot één organisatie te komen, maar ging het samengaan uiteindelijk 'gehaast'. Dat is een van de problemen die tot chaos leidde. In de eerste week van januari kwam het tot een crisissituatie, toen de ICT-systemen bij de drie gemeenten dagen lam werd gelegd. Onder andere het bijhouden van het bevolkingsregister en het betalen van uitkeringen liep toen gevaar.

Volgens de Arnhemse wethouder Jan van Dellen (VVD) kan met extra geld het probleem worden verholpen, zo gaf hij eerder in de gemeenteraad aan. Ook de onderzoekers concluderen dat stoppen van De Connectie op dit moment geen optie is.

