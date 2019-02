EK-debutanten: 'Ik durf echt niet te zeggen, hé Dafne'

En dat is heel spannend voor de twee Nijmeegse atleten. 'Ik mocht al het EK Cross doen en dan nu het EK Indoor is de kers op de taart', vertelt Julia van Velthoven. 'Ik ken mezelf eigenlijk ook niet van indoor-evenementen. Het wordt vrijdag mijn tweede indoor-wedstrijd van het jaar. Ik sta hier tussen een paar namen die ik eigenlijk niet durf uit te spreken. Ik durf niet zomaar te zeggen: hé Dafne.'

Mike Foppen loopt net als Julia van Velthoven de 3000 meter. 'Ik zit hier wel om me heen te kijken, het moet nog even binnenkomen dat ik erbij hoor op zo'n EK, dat wil ik dit weekend ook bewijzen. Het was mooi meegenomen om Nederlands kampioen te worden. Nu zou een finaleplaats mooi zijn. Ik weet van mezelf dat ik goed ben ik kampioenschapsraces. Ik heb op vorige toernooien onder 23 en in jongere categorieën altijd de finale gehaald.'

'Het gaat heel steady naar boven allemaal. Het gaat precies zoals ik alles met mijn coach heb gepland. Uiteindelijk denk ik dat ik op de vijf kilometer uit zal komen. Alles staat in het teken van de baan, maar ik blijf er andere dingen bij doen. Zoals de weg en de cross. Dat is goed voor de basis, ook veel verschillende afstanden. Ik doe over twee weken ook mee aan de Stevensloop. Daar doe ik mee aan de tien kilometer. Een thuiswedstrijd, daar heb ik ook heel veel zin in.'

Van Velthoven won de Stevensloop vorig jaar nog. 'Helaas heb ik die helaas niet op de planning staan. Heel jammer, maar ik ga sowieso even kijken. Het zit net in mijn rustperiode, want ik heb een heel lang winterseizoen gehad vanaf de EK Cross tot de EK Indoor.'

'De focus ligt nu meer op de baan, dus daarom moet ik een paar wedstrijden laten schieten. Het is heel lastig, omdat ik nu keuzes moet maken.'