Er mag overal weer gesproeid worden

In het gebied van Waterschap Rijn en IJssel gold nog een verbod op het gebruik van oppervlaktewater, maar dat is nu opgeheven. Vanaf dinsdag mag er dus gewoon weer gesproeid worden met water uit rivieren en beken in de Achterhoek en Liemers.

Het watersysteem is in dit gebied weer voldoende hersteld. Het heeft namelijk genoeg geregend de afgelopen maanden en in de Rijn en de IJssel waren er een paar hoogwaterpieken. Het waterschap meldt wel dat regelgeving erg afhankelijk is van het weer; bij een droog voorjaar kan het zo maar zijn dat er weer beperkingen worden ingesteld.

Watersysteem blijft kwetsbaar

De uitzonderlijke droogte in juli vorig jaar was dan ook de reden dat er een verbod gold voor het onttrekken van oppervlaktewater in het gehele gebied en een verbod op grondwater (sproeiverbod) in drie natuurgebieden. Het doel was om kwetsbare natuur te beschermen en de toevoer naar stedelijke gebieden op peil te houden.

In de natuurgebieden De Wiersse, de Zumpe en Stelkampsveld zijn de grondwaterstanden gestegen tot normale waarden. Volgens het waterschap moet de tijd nog uitwijzen of het ook zo blijft wanneer de temperaturen stijgen. In hoger gelegen gebieden blijft het waterpeil nogal laag, wat betekent dat het watersysteem kwetsbaar blijft. De waterlevering naar lager gelegen gebieden komt zo eerder onder druk te staan.