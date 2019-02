Nijmegen hoopt op EuroGames 2022

Het Nederlands duo Mario Houtsma-Gretch en Jan de Haas in actie tijdens de EuroGames in Stockholm in 2015. Foto: EPA

Nijmegen wil in 2022 samen met de provincie Gelderland de EuroGames organiseren. Dat is een groot sportevenement voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. Over ruim twee weken hoopt Nijmegen het groene licht te krijgen van de European Gay and Lesbian Sport Federation.

De initiatiefgroep EuroGames 2022 Nijmegen diende onlangs het definitieve bidbook Love to Move in. De gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland steunen het initiatief. Zij vinden de EuroGames een goede gelegenheid om Gelderland en Nijmegen als regenboogprovincie en -stad te promoten en om het inclusief sporten (sporten voor iedereen) te promoten. Gezamenlijk stellen zij 221.000 euro beschikbaar om het evenement mogelijk te maken.

Vertrouwen

Gedeputeerde Bea Schouten wil over inclusief sporten met Gelderse sportclubs in gesprek gaan. 'Ik hoop dat de EuroGames een goed evenement wordt voor LHBTI-sporters en ze het vertrouwen geeft om volledig zichzelf te zijn in onze maatschappij.'

Wethouder Grete Visser van de gemeente Nijmegen is trots dat er een groep Nijmegenaren is die zich inzet om de EuroGames naar de Waalstad te halen. 'Nijmegen is een stad waar iedereen welkom is en waar iedereen zichzelf mag zijn.'

Veel enthousiasme

Uit een haalbaarheidsonderzoek blijkt veel enthousiasme bij de Nijmeegse sportverenigingen en vrijwilligers om mee te werken aan het Regenboogsport-evenement. Naast de sportwedstrijden is er tijdens het driedaagse evenement een openings- en sluitingsceremonie. Er is een aantal sporten geselecteerd waaronder voetbal, zwemmen, hardlopen, hockey, badminton, volleybal, tennis, bridge en jeu de boules. De initiatiefgroep onderzoekt de komende periode of het aantal sporten uitgebreid wordt.

De laatste Euro Games werden in juli 2016 in Helsinki gehouden, Daar deden 1.400 sporters aan mee. De eerstvolgende editie is in Rome (2019), daarna volgen Düsseldorf (2020) en Malmö/Kopenhagen (2021).