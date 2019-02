Wijchen mikt op ijsvogels met speciale broedwand

De Wijchense Meer heeft alles: schoon water, veel takken en veel voedsel. Maar de ijsvogel is kieskeurig en heeft ook steile wanden nodig. Die hebben ze niet in Wijchen en dus wordt de natuur daar sinds woensdag een handje geholpen. Zo werd een speciale broedwand geplaatst aan de oever van het meer. 'En nu maar hopen dat ze hier gaan broeden.'

Iedere winter verblijven er ijsvogels aan de Wijchense Meer, maar in de lente vertrekken ze weer wegens gebrek aan broedgelegenheid. Om te broeden graven ijsvogels een hol in een steile wand die aan het water grenst. Hoewel er in Nederland wel genoeg voedsel te vinden is voor de ijsvogel, ontbreekt het vaak aan goede broedplaatsen. Door het plaatsen van een kunstmatige broedwand op een rustige plek aan de Meer wordt aan de ijsvogels onderdak geboden.

'Kunnen ze niet dwingen'

Volgens één van de initiatiefnemers, Theo Hesen, is de betonnen wand mede mogelijk gemaakt door een samenwerking die op meer plekken in Europa wordt gestimuleerd door de overheid. Zo werken landen samen aan de versterking van de grensoverschrijdende ecologische verbindingen voor onder meer ijsvogels, otters en trekvissen. 'Nu maar hopen dat ze hier gaan broeden, want we kunnen ze natuurlijk niet dwingen', relativeert Hesen.