Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Jan-Derk de Bruin

Luister hier naar het fragment

Deze week werd ik verrast.

Mijn vrouw verzorgde een lieflijk ontbijt, mijn dochter stuurde, toen ik op mijn werk was en zij net was opgestaan, een appje met allemaal hartjes.

Ik was een week weggeweest en realiseerde dat het Valentijnsdag was. Nu ben ik niet zo van dit soort door de commercie aangedreven dagen.

Maar dit voelde toch wel goed. Liefde is ook prachtig. Er word veel over gezongen, en programma’s zoals ‘All you need is love’ varen er wel bij.

Het is bijzonder aangenaam als je omgeven bent door mensen van wie jij liefde ontvangt en die jij liefde geeft.

Zomaar een Quote uit één van de boeken die mij dierbaar is:

Liefde is geduldig, vol goedheid, de liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof, niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwade , verheugt zich niet over het onrecht maar vind vreugde in de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft ze, alles hoopt ze en in alles volhard ze (1 Kor. 13: 4-7)

Onderwijl ik deze zinsnede weer eens overdenk, bekruipt het me dat het toch wel groots is. Alsof de lat die wel heel erg hoog word gelegd.

In de militaire wereld waarin ik mag werken is liefde als je ver van huis en haard aan het werk bent iets wat je op de been kan houden gedurende inzet, missie of oefening, het kan echter ook opbreken.

Bovendien ontmoet ik ook wel mensen waar liefde zielenpijn oplevert omdat een relatie stukloopt om wat voor reden dan ook. De één wil wel liefde geven, maar wordt niet of niet meer beantwoord. Onbeantwoorde liefde lijkt me verschrikkelijk. Je kent het misschien wel uit je jonge jaren op school. Dat ene meisje of jongen uit jouw klas waar jou hart sneller van ging kloppen onderwijl zij jou niet zag staan.

En ik hoor ook de verhalen waar liefde omslaat in haat omdat de grens tussen omarmen en wegduwen flinterdun blijkt.

Ik mag me gelukkig prijzen met 25 jaar lief en leed met mijn vrouw. Achteromkijkend zijn er echt wel momenten dat ik of zij dacht ‘als het zo moet - dan pak je je koffers maar’. Toch weten we elkaar steeds weer te vinden en dat gaat niet vanzelf. Niet iedereen is dat gegeven. Dat doet pijn.

Liefde blijkt een wat ongrijpbaar verschijnsel, maar heeft in mijn beleving ook wel meer te maken met een keuze dan met een gevoel. Dat klinkt niet zo romantisch als we ons wellicht hadden voorgesteld. Ik snap echt wel dat het zijn menselijk grenzen heeft en soms echt anders loopt dan je hoopt, denkt of wenst.

Het grote voorbeeld wat ik najaag als het gaat om echte liefde komt van hem die ik God noem.

In Hem zie en ontdek ik iets van onbaatzuchtigheid en onvoorwaardelijkheid. Iets wat lijkt op meer geven dan ontvangen. Nu zijn wij mensen God niet, maar mogelijk kunnen we ons wel laten inspireren door de zinsnede die opgetekend staat in het evangelie naar Johannes ‘niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden’. (Joh. 15:3)

Bij Hem waren het niet alleen woorden, maar ook daden. Als ik dat bedenk word ik wel even stil….. wie doet dat Hem nog na ?