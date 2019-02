De ooievaars zijn er weer. En de blog dus ook!

De ooievaarscam is weer live op het kanaal van BuitenGewoon op YouTube. Het nest staat in de tuin van Jacqueline Donders. Zij houdt een blog bij over de bezoekers op het nest.

27-12-2018

Theo Kooijmans(tv Gelderland) en Robin (VSVT) komen met de hoogwerker om de camera te verplaatsen. Vorig jaar hebben we veel belangrijke gebeurtenissen niet kunnen zien omdat de camera vol poep zat. Nu wordt hij met behulp van langere staven iets verder van het nest geplaatst en ook wat hoger. Hopelijk ver genoeg buiten de poepstraal.

Met de directe cameraverbinding kunnen wij al in het nest kijken. Het is een prachtig plaatje. Behalve het nest, zien we ook de ruime omgeving: de wei, de wiel, de dijk, de uiterwaarden en in de verte de Waal.

De oude graspol in het nest groeit verder door op dezelfde plek als vorig jaar. Dank zij de microfoon op de camera kunnen we ook horen wat er op het nest gebeurt.

Als de ooievaars terug komen, zorgt Theo dat de beelden weer online gaan en iedereen mee kan kijken.

14-1-2019

We geven een lezing over onze ooievaars voor de “Vrouwen van Nu” in Beneden-Leeuwen. Een PowerPointpresentatie met eigen ervaringen, anekdotes, foto’s en ook filmpjes van Buitengewoon.nl. De avond wordt een succes. De ooievaars hebben er weer een paar fans bij.

Begin februari 2019

Er worden overal weer wat meer ooievaars gezien. De mannen komen uit Afrika naar Nederland om kwartier te maken en op de vrouwen te wachten. Voorheen dacht men altijd dat ooievaarspaartjes heel trouw zijn aan elkaar. Tegenwoordig gaat men er vanuit dat ze vooral trouw zijn aan het nest. De mannen betrekken het nest. Daar moeten ze soms hard om vechten. En wachten dan op de vrouw. Als hun vrouw van vorig jaar niet verschijnt, kiezen ze een andere. Het gaat er om dat er jongen komen.

10-2-2019

Er landt een ooievaar op het nest. Het is er een met een ring, misschien dezelfde als 2 jaar geleden? In ieder geval niet de bewoner van vorig jaar (die had geen ring). Hij blijft een middag en gaat dan weer weg.

18-2-2019

Er staan twee ooievaars op het nest. Ze staan samen vredig rond te kijken. Dat is heel bijzonder. Om deze tijd zouden ze elkaar de keet uit moeten vechten. Zijn dit wellicht de jongen van vorig jaar? Of vader en jong? Ze hebben geen ringen om, zo te zien. Na een paar uur zijn ze weer weg.

19-2-2019

Er staat een ooievaar op het nest. We horen hem af en toe klepperen en blazen, maar er vinden geen gevechten plaats. Heel soms zien we heel hoog in de lucht een ooievaar overvliegen.

Hij blijft ook slapen, gaat een paar uur weg en komt weer terug.

21-2-2019

Soms lijkt het vanaf de grond of het nest leeg is, maar dank zij de camera kunnen we zien wat de kwartiermaker zoal uitvoert daarboven. Dat is niet veel. Hij pikt een beetje in de bodem van het nest, een donkergekleurde laag die bestaat aarde, verteerd gras, hooi, modder van hun poten en resten eten. Soms gooit hij een kluitje of een takje overboord. En dan gaat hij maar weer liggen rusten.

Als hij gaat staan, valt hij meteen op bij de mensen die over de dijk komen.

22-2-2019

In de uiterwaarden wordt gegierd, dus het is wel duidelijk waar de ooievaar veel te vinden is.

23-2-2019

Twee ooievaars komen samen aanvliegen, ze klepperen vrolijk. De een gaat direct liggen, de ander blijft erbij staan kijken. Ze blijven een hele tijd samen, maar er blijft er maar één slapen.

Deze gastblog is geschreven door Jacqueline Donkers. Zij kijkt dagelijks uit op 'onze' ooievaars. Onder het pseudoniem Dirkje van de Dijk schrijft zij voor regionaal huis-aan-huisblad “de Waalkanter” wekelijks een column over haar dagelijkse beslommeringen. Sinds 26 februari volgen we het nest weer.