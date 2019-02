Ernstig zieke Roeland aangekomen in Moskou voor speciale behandeling tegen MS

De ernstig zieke Roeland Rietveld uit Elburg is aangekomen in Moskou om daar een speciale behandeling te krijgen voor zijn ziekte. Om de reis en de behandeling te kunnen betalen, werd er een crowdfundingsactie gestart waarmee ruim 90.000 euro werd opgehaald.

De 50-jarige Roeland Rietveld lijdt aan primair progressieve multiple sclerose. Een zeldzame vorm van MS, een chronische aandoening aan het centrale zenuwstelsel. De Elburger heeft zijn hoop gevestigd op een stamcelbehandeling in Moskou, die volgens hem in 80 procent van de gevallen positief resultaat geeft. Kosten daarvoor zijn 75.000 euro.

Het geld werd opgehaald via een inzamelingsactie en inmiddels is de blije Roeland in Moskou aangekomen. 'Ik vind het zo gaaf dat ik hier mag zijn. In het vliegtuig heb ik alleen maar zitten lachen. Ik wilde eigenlijk slapen, maar dat lukte niet.' De Elburger is gespannen voor wat er komen gaat, zo vertelt hij aan LOEmedia. 'Maar ik zie het met vertrouwen tegemoet. Het wordt allemaal beter dan het nu is.'

Zie ook: Ruim 90.000 euro ingezameld voor behandeling van ernstig zieke Roeland in Moskou

'De nieuwe Roeland moet kunnen kiezen'

Volgens de vader van twee kinderen heeft de actie heel wat losgemaakt, ook in de medische wereld. 'Het ziekenhuis in Zwolle gaat patiënten die deze behandeling ondergaan actief volgen en ook een deel van de nazorg op zich nemen. Maar eigenlijk vind ik dat de nieuwe Roeland met progressieve MS de keuze moet krijgen van de Nederlandse neurologen om zich in het buitenland te laten behandelen.'

Speciale actiedag

Rietveld is een alleenstaande vader met twee kinderen, Tijmen van 15 jaar en Maarten van 12 jaar oud. Een aantal jaar geleden verloren zij hun moeder. 'Als ik mijn rol als ouder wil blijven vervullen, moet ik iets ondernemen,' vertelde Rietveld eerder. Niet alleen vrienden en familie, maar ook Elburgers die Roeland amper kennen, trokken de portemonnee tijdens een speciale actiedag.