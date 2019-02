Laatste noodkreet om zandtransport door Lentse straten

Woensdagavond doen ze daarom ultieme poging om het bestuur in Nijmegen ervan te overtuigen om een alternatieve route voor het transport te hanteren. De bewoners bieden het stadsbestuur een petitie aan.

Het zandtransport, dat nu over de Turennesingel en de Vrouwe Udasingel rijdt, is bedoeld voor het nieuw te ontwikkelen gebied De Stelt in Lent. Dat gebied ligt tussen de Waalbrug en de Waal. In totaal moet er 70.000 kubieke meter zand worden vervoerd. In Lent, waar al 15 jaar praktisch onafgebroken wordt gebouwd, schiet de situatie de bewoners al langere tijd flink in het verkeerde keelgat. 'Langs de route zitten inmiddels vier scholen, heel veel jeugd dus. Dat levert een volstrekt onveilige situatie op', benadrukt Leonie Schuijt van de Wijkraad Lent.

Direct al twee bijna-ongelukken

Lia van IJzendoorn woont boven de Jan Linders en ziet de vrachtwagens sinds deze week voorbij denderen. 'Ja, eerder reden ze ook al wel, maar nu zijn ze dus beladen en dat dendert echt door de straat hier.' Ze spreekt van een chaotische situatie en het is volgens haar wachten tot het fout gaat. 'Ik hoorde al van een meisje op de fiets dat onderuit ging doordat ze verrast werd door een afslaande vrachtwagen. En een wielrenner die moest uitwijken. Nou, dat ging allebei maar net goed', weet Van IJzendoorn.

Foto: Omroep Gelderland

'Keuze leek al gemaakt'

Volgens de bewoners zijn er voldoende alternatieven. Zo is er een variant waarbij de vrachtwagens over de Mauritssingel kunnen en dan linksaf voor de Waalbrug langs naar De Stelt. Andere bewoners spraken eerder zelfs over een aanvoer van het zand over het water. Toch loopt het transport nu over de route zoals de gemeente die had bedacht. Tot grote ergernis van de bewoners. 'We hebben allerlei gesprekken gevoerd en hadden daarin ook het gevoel gehoord te worden, maar het lijkt erop dat de keuze al gemaakt was', concludeert Schuijt. 'En ze hielden ons ook voor dat het nog wel een tijd zou duren voordat de zandtransporten zouden beginnen, maar daar zijn ze nu dus al mee begonnen.'

Geen andere route

De gemeente liet eerder al weten dat ze veel waarde hecht aan een zo veilig mogelijk transport van het zand. Volgens een woordvoerder zijn alle mogelijke routes en alternatieven zorgvuldig afgewogen. In principe verandert er dus niets aan de routes. Wel houdt de gemeente de situatie nauwlettend in de gaten. Over twee weken volgt er een evaluatie.