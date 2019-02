Deze ooievaars hebben heuse fans! We kunnen weer gluren en luisteren (!) naar de ooievaars.

Vorige jaren volgden duizenden mensen 'onze' ooievaar op de voet. Ze zagen bijvoorbeeld vorig jaar dat er vier eieren werden gelegd, maar dat er maar twee jongen opgroeiden, zoals gebruikelijk bij deze dieren. Eén jong werd uit het nest gegooid, wat met het andere is gebeurd is niet duidelijk. De twee grote jongen verlieten eind augustus het nest.

Er blijft maar één ooievaar slapen

De paal met het nest staat op het terrein van Jacqueline Donkers. Zij houdt een blog bij over de bezoekers op het nest en is daar nu ook al weer mee begonnen. Ze schrijft dat de ooievaars steeds meer fans krijgen en dat op 23 februari twee ooievaars op het nest neerstrijken: 'Twee ooievaars komen samen aanvliegen, ze klepperen vrolijk. De een gaat direct liggen, de ander blijft erbij staan kijken. Ze blijven een hele tijd samen, maar er blijft er maar één slapen.' Lees hier haar complete eerste blog van dit jaar.

Er is wel wat veranderd ten opzichte van vorig jaar. De camera hangt wat hoger, zodat de vogels de camera niet kunnen onderpoepen. Vorig jaar hadden we een aantal keer geen beeld, doordat de ooievaars op de lens poepten. Er is dit jaar ook beter geluid te horen, omdat er een microfoon bij het nest is geplaatst.

Wachten tot een paar zich settelt

De livestream is dus vanaf vandaag online te volgen via het BuitenGewoonkanaal op YouTube. Daar zijn ook andere livestreams te zien, zoals het kadavercam en de lammetjescam. Het wachten is nu op een paar dat zich settelt en eieren legt. Dan kunnen we ook de jongen weer volgen tot ze uitvliegen.