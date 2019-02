Supporters Nijmeegse ijshockeyclub niet welkom in Den Haag

De Haagse club nam het besluit naar aanleiding van de ongeregeldheden van begin deze maand rond de bekerwedstrijd in Den Haag. 'Helaas voor de echte Nijmeegse supporters, maar de goeden moeten even onder de kwaden lijden,' zo schrijft Hijs Hokij op de website.

'Er is te snel met de vinger gewezen'

Het bestuur van Ahoud Devils keurt de beslissing af. 'Een eenzijdig besluit zonder dat er overleg is geweest, zonder dat er ook maar enig contact was over welke maatregelen er zijn genomen en wat de actuele situatie is,' schrijft het bestuur in een verklaring. 'In plaats van overleg over hoe dit in de toekomst te voorkomen, neemt Den Haag dit standpunt in. Er is te snel met vinger in de richting van Devils gewezen. Inmiddels beschouwt de Nijmeegse politie het als een incident wat overal had kunnen gebeuren en is er geen reden om aan te nemen dat er een herhaling zou komen.'

Volgens de Nijmegenaren zou juist het toelaten van de 'echte' supporters, waarmee geen problemen zijn geweest, het beste signaal hebben afgegeven naar de buitenwacht. De club zegt niets anders te kunnen doen dan zich neer te leggen bij het besluit, zij het onder protest.

Incidenten bij bekerwedstrijd

Tijdens de bekerwedstrijd van zondag 3 februari waren er meerdere ongeregeldheden. Er werd gevochten, ruiten werden vernield en er is een rookbom afgestoken waardoor het brandalarm afging. Voor de wedstrijd haalde de politie al twee bussen met Nijmeegse fans van de snelweg. In de bussen werden vechthandschoenen, drugs, alcohol en zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen. Daarbij werd een 55-jarige man uit Nijmegen aangehouden omdat hij een agent mishandelde. Ook werd een 27-jarige Nijmegenaar aangehouden wegens opruiing en belemmering.

