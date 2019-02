Actiegroepen tegen Lelystad Airport voelen zich gesterkt door enquête: '600.000 mensen zijn tegen die laagvliegroutes'

Uit de peiling blijkt dat van de drie provincies in Gelderland de grootste groep te vinden is die 'negatief' tot 'zeer negatief' denkt over het vliegveld: 24 procent. Maar bijna de helft van de ondervraagden is juist 'positief' tot 'zeer positief' over uitbreiding van het vliegveld.

Toch zijn Kloosterziel en Gelsing daarover niet verbaasd. Gelsing: 'Wij zijn ook niet per se tegen het vliegveld. We zijn tegen de laagvliegroutes. En daarover zie je dat de Gelderlanders veel negatiever zijn.'

'Dit is het moment'

'Mensen realiseren zich ook niet genoeg dat dit het moment is om er iets aan te doen', zegt Gelsing. 'Als het eenmaal gebeurd is, hebben mensen overlast. Maar dan kunnen ze niks meer doen.'

De Gelderlanders zijn veel negatiever over de laagvliegroutes dan Flevoland waar maar 17 procent tegen is. 'Dat is logisch', zeggen Stichting Red de Veluwe en de brancheorganisatie voor de recreatieondernemers in Nederland, Recron: 'Daar zien ze extra economische impulsen door het vliegveld en de vliegtuigen gaan er alleen opstijgen en dalen. Zij hebben geen last van die laagvliegroutes. Bij ons gaat het echt iets betekenen: rust is voor de recreatie hier heel belangrijk. En dit gaat heel veel overlast geven.'

De twee zijn nog steeds optimistisch over hun kansen om het tij te keren. Kloosterziel: 'Er loopt nog een zaak bij de Raad van State. We verwachten dat we daar gelijk krijgen. We hebben de provincies ook aan onze kant. En deze peiling sterkt ons in de gedachte dat de uitbreiding van Lelystad Airport er op deze manier niet komt.'

