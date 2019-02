Politieachtervolging eindigt in Jeroens voortuin: 'Meestal gebeurt hier niet zo veel'

De bestuurder was in de nacht van maandag op dinsdag op de vlucht geslagen bij een routinecontrole op de A12 en kon pas na een lange achtervolging worden aangehouden in Beek (gemeente Montferland).

Jeroen keek wel even gek op toen hij zag dat dat in zijn voortuin gebeurde. 'Ik keek uit het raam en zag ineens een auto staan', vertelt hij. 'Eromheen stond veel politie. Beek is een klein dorp, waar meestal niet zoveel gebeurt.'

Foto: Jeroen Assen

Meer dan 200 km/uur

Volgens de politie maakte de automobilist tijdens de achtervolging verschillende overtredingen, waaronder het rijden met een snelheid van meer dan 200 km/uur in de bebouwde kom.

Hoewel de auto van de wegpiraat in de tuin van Jeroen belandde, is daar niet veel schade aangericht. 'Een muurtje is omvergereden, maar verder is er niet veel meer van te zien', aldus de nuchtere bewoner.

