Het is weekend! En dit zijn de leukste uittips van Esther

Ook dit weekend is er natuurlijk weer genoeg leuks te doen in de provincie. Heb jij nog geen idee wat je gaat doen? Dan heb je geluk, want hier staan de leukste tips weer voor je op een rijtje.

Carnaval in de provincie

Het carnavalsfeestje wordt natuurlijk flink gevierd dit weekend in Gelderland. In de provincie kun je op meer dan honderd plekken een optocht bezoeken. Ook zijn er natuurlijk verschillende feestjes in tenten en cafés. Bekijk je het nou liever allemaal vanaf de bank, dan kan dat ook. Samen met mijn collega Frank doe ik elke dag verslag van een optocht.

Op zaterdag zijn we in Klarenbeek, op zondag in 's-Heerenberg en op maandag in Beek-Ubbergen. Kijk hier voor meer informatie.

Alpenmuziek in Winterswijk

Ben je meer van de schlagermuziek en de blaasmuziek? Dan kun je zaterdagavond het beste naar Winterswijk gaan. Daar wordt in gebouw Wilhelmina 'Ein Abend der Volksmusik'. gehouden. Luister een avond lang naar de uiteenlopende muziek uit de Alpenlanden. Vanaf 19.30 uur tot middernacht.

Natuurwerkdag in Ugchelen

Steek je liever de handjes uit de mouwen, dan kun je dit weekend ook aan het werk gaan in de natuur. Sluit je aan bij de Gelderse Werkdag in natuurgebied Het Leesten in Ugchelen van Landschapsbeheer Gelderland. Ze gaan zaterdag aan de slag met twee grote heideterreinen en ook er zijn begeleide wandelingen door het gebied.

Werk van de broers Barraud voor het eerst in Nederland te zien

In Museum MORE in Gorssel kun je nog naar de expositie De Broers Barraud. Voor het eerst in Nederland zijn de werken van de Zwitserse broers te zien. Je kunt nog even van de werken genieten, want de expositie is nog tot en met 12 mei te bezoeken.

Lichtfeestje in Burgers' Zoo

Burgers' Zoo in Arnhem is weer helemaal in het licht gezet voor Burgers' Light. Tientallen lichtfiguren zijn er te zien langs de route door de Bush, Ocean en een gedeelte van het park. Het lichtspektakel is nog tot en met 9 maart te bezoeken.

Emaillebeurs in Apeldoorn

Gek op emaille? Dan moet je dit weekend naar Apeldoorn. Daar wordt namelijk de emaillebeurs gehouden. Standhouders verkopen en tonen daar hun verzameling antieke keuken-emaille. De beurs wordt gehouden in DOK Zuid.