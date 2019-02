DJ Sam Feldt op Bevrijdingsfestival: 'We mogen blij zijn dat we zonder onderdrukking zijn opgegroeid'

DJ Sam Feldt treedt op 5 mei als Ambassadeur van de Vrijheid op bij het Bevrijdingsfestival Gelderland in Wageningen. Met een helikopter worden hij en de andere ambassadeurs Maan en Kraantje Pappie naar de verschillende festivals in heel Nederland gevlogen.

De DJ, bekend van zijn hits Show Me Love en Where's My Love, zegt dat hij in eerste instantie vooral goede, lekker shows wil geven. 'Maar hopelijk komt de boodschap achter deze datum ook over bij het publiek: we mogen blij zijn dat we zonder onderdrukking zijn opgegroeid.'

Tour Johannesburg

Voorafgaand aan Bevrijdingsdag onderzoeken de ambassadeurs samen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei verhalen over vrijheid en onvrijheid.

Sam Feldt reist als DJ de hele wereld over en bracht tijdens zijn tour in Johannesburg, Zuid-Afrika, een bezoek aan de townships en hij sprak met bewoners over racisme, uitsluiting en apartheid. Het verhaal van Sam is vastgelegd in een documentaire.

Behalve in Wageningen, treedt Sam Feldt ook op in Haarlem, Brabant, Zuid-Holland en Den Haag.