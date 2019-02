Schietpartij Arnhem: buurvrouw hoorde 3 schoten

De omgeving van de hondentrimsalon Perro in Arnhem-Zuid waar maandagmiddag een gewonde viel bij een schietpartij, is nog altijd afgezet met rood/wit lint. Ook staat er een PD-unit, een mobiel kantoor van de politie.

Een buurvrouw vertelt aan Omroep Gelderland dat ze 's middags geschreeuw hoorde toen ze bezig was in haar tuin. 'Er werd geroepen: ga weg, anders bel ik de politie, wegwezen jij.' Daarna hoorde de geschrokken vrouw meerdere schoten. 'Voor zover ik weet drie', blikt ze terug.

Klopjacht

De hondentrimsalon is gevestigd in een tussenwoning aan de Corrie Tendeloostraat. Na de schietpartij hield de politie een grote klopjacht om de dader(s) op te sporen. Daarbij zijn tientallen agenten en een helikopter ingezet. Of er iemand is aangehouden is niet bekend.

Volgens de buurvrouw is het slachtoffer de partner van de eigenaresse van de trimsalon. De politie heeft dit nog niet bevestigd. Hoe de man eraan toe is, is niet bekend.

